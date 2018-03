Als Besitzer eines Playstation Now-Abbonements könnt ihr euch auf neue Spiele freuen. Sony hat am heutigen Tag 16 neue Spiele dem Streaming-Dienst hinzugefügt. Diese könnt ihr selbstverständlich über euren PC mit der Playstation Now-Anwendung oder eurer Playstation 4 spielen. Zudem werdet ihr feststellen, dass einige Playstation 3-Spiele mit der Playstation 4-Version ersetzt wurden.

Playstation Now- Neue Highlights im Streaming-Dienst von Sony

Sony möchte wohl in diesem Monat zahlreiche Fans dazu gewinnen. Unter anderem könnt ihr euch als Anwender von Playstation Now auf Blockbuster, wie Battleborn, Darksiders: Warmastered Edition, How to Surive, Terraria oder Adrift freuen.

Zudem könnt ihr ab sofort die früheren Playstation 3-Titel nun als Playstation 4-Version streamen. Sony hat sich für diesen Monat viel vorgenommen, was vor allem auch durch die Preissenkung des Playstation Now-Services auffällt. Außerdem bekamen Playstation Plus-Abbonennten ebenfalls zwei Blockbuster (Bloodborne und Rachet & Clank) in diesem Monat dazu. Dazu erfahrt ihr hier mehr.

Die gesamte Liste an Spielen, die ihr ab sofort streamen könnt:

Megadimension Neptunia VII

Zombie Vikings

Assetto Corsa

Atari Flashback Classics Volume 1

Atari Flashback Classics Volume 2

Battleborn

Clockwork Tales: Of Glass and Ink

Darksiders: Warmastered Edition

How to Survive: Storm Warning Edition

Terraria

Tiny Brains

Adrift

Defense Grid 2

Joe Dever’s Lone Wolf

Lords of the Fallen

Pixel Piracy

Quelle: Playstationblog