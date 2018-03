Ab sofort könnt ihr, sofern ihr ein Playstation Plus-Abonnement besitzt die März-Spiele im Playstastion Store herunterladen. Dazu zählen unter anderem die Blockbuster Bloodborne und Ratchnet & Clank. Ihr habt bis zum 2. April die Möglichkeit die März-Spiele eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Playstation Plus- Sony stellt Blockbuster zum Download bereit

Playstation Plus-Besitzer haben in der Vergangenheit vor allem die geringe Anzahl an kostenlos zur Verfügung stehenden Blockbuster kritisiert. In diesem Monat könnt ihr euch jedoch auf zwei Highlights freuen. Zum einen auf das von From Software entwickelte Bloodborne, welches zu den beliebtsten Action-Rollenspielen gehört und eine gute Spielatmosphäre bietet. Zum Anderen bekommt ihr Ratchet & Clank hinzu. Das Abenteuerspiel fällt vor allem aufgrund der grafischen Darstellung auf. Weiterhin könnt ihr euch als Besitzer eines Playstation Plus-Abbonements auf folgende Spiele freuen: Mighty No.9 (PS3 und PS4), Legend of Kay Anniversary (PS3), Claire: Extended Cut (PS4 und PS Vita) sowie Bombing Busters (PS4 und PS Vita).