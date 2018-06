The Pokémon Company International gab heute die Veröffentlichung der brandneuen Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Sonne & Mond – Sturm am Firmament bekannt, die am 3. August 2018 in Deutschland erscheint.

Pokémon – Sturm am Firmament erscheint im August

Die smaragdgrünen Stürme sind fast hier und verheißen einen turbulenten Kampf zwischen Pokémon und Wesen aus der Ultradimension. Sonne & Mond – Sturm am Firmament bietet mehrere neue Pokémon-GX: Arktos-GX, Lohgock-GX, Scherox-GX, Muramura-GX und Rayquaza-GX, begleitet von neuen Prisma-Stern-Karten mit Latios, Latias und Jirachi.

Die Erweiterung Sonne & Mond – Sturm am Firmament enthält:

Mehr als 160 Karten – darunter: 3 neue Prisma-Stern-Karten 11 Pokémon-GX 27 Trainerkarten



Jedes Boosterpack enthält: 10 Karten der Erweiterung, darunter mindestens 1 seltene Karte, plus 1 Basis-Energiekarte.



Um die Möglichkeit zu haben, Sonne & Mond – Sturm am Firmament noch vor der Veröffentlichung auszuprobieren, nimm an einem der zahlreichen Prerelease-Turniere teil, die landesweit vom 21. bis zum 29. Juli 2018 stattfinden. Um den nächsten teilnehmenden Einzelhändler zu finden, besuche www.pokemon.de/event-suche.