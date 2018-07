The Pokémon Company International hat die Veröffentlichung der brandneuen Pokémon Sammelkartenspiel-Erweiterung Majestät der Drachen bekannt, die am 7. September 2018 in Deutschland erscheint. In Majestät der Drachen rückt eine machtvolle Heerschar unerbittlicher Pokémon an: Reshiram-GX, Brutalanda-GX, Dragoran-GX und über ein Dutzend weiterer Haudegen, darunter auch Glurak.

Pokémon Sammelkartenspiel – Erweiterung Majestät der Drachen

Mehr als 65 Karten – darunter:

6 Pokémon-GX

4 Pokémon-GX mit überdimensionalen Illustrationen

4 seltene Regenbogen-Pokémon-GX

2 neue Prisma-Stern-Karten

2 Unterstützerkarten mit überdimensionalen Illustrationen

Jedes Boosterpack enthält 10 Karten der Erweiterung, darunter mindestens 2 holografische Karten, plus 1 Basis-Energiekarte. Jedes Boosterpack enthält unterschiedliche Karten.

Boosterpacks der Erweiterung Majestät der Drachen werden ausschließlich in ausgewählten Produkten des Pokémon-Sammelkartenspiels, inklusive Pokémon-GX-Kollektionen und mehr, erhältlich sein.