Prey: Typhon Hunter, das finale Update für die Prey: Digital Deluxe Edition und Prey: Mooncrash, erscheint nächste Woche.

Prey: Typhon Hunter – Multiplayer-Modus und Escape-Room VR-Modus

Es erweitert den nervenaufreibenden Titel nicht nur um einen spannenden neuen Multiplayer-Modus, sondern auch auch um ein VR-exklusives Singleplayer-Abenteuer. Typhon Hunter erscheint am 11. Dezember für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die VR-Version des Multiplayer-Modus erscheint Anfang 2019 für PC und PSVR.

Prey: Typhon Hunter enthält zwei neue Modi für Prey:

Typhon Hunter-Multiplayer: Eine nervenzerfetzende Multiplayer-Version des guten alten Versteckspiels. Ein Spieler in der Rolle von Morgan Yu wird von fünf Gegnern verfolgt, die sich als Mimics in Form verschiedenster Gegenstände verstecken, bevor sie ihre Beute überwältigen. Morgan muss alle fünf Mimics finden und vernichten, bevor die Zeit abläuft. Typhon Hunter VR, eine Version, in der sich der Morgan-Spieler den Mimics in der virtuellen Realität stellt, erscheint Anfang 2019.

TranStar-VR: TranStar-VR ist eine VR-exklusive Singleplayer-Kampagne im Escape-Room-Stil. Die Spieler schlüpfen in die Rollen verschiedener TranStar-Angestellter, um auf der Talos I wenige Tage vor den Ereignissen von Prey verschiedene Aufgaben zu erfüllen und ausgeklügelte Rätsel zu lösen. TranStar VR erscheint für PC und PSVR.

Spieler, die die Prey: Digital Deluxe bereits gekauft oder die Originalversion von Prey um Prey: Mooncrash erweitert haben, erhalten beide Spielmodi ohne weitere Kosten. Neue Spieler erhalten die Prey: Digital Deluxe Edition für 39,99 € (UVP). In dieser ist das Hauptspiel inklusive aller Updates enthalten. Diejenigen, die Prey bereits besitzen, können Prey: Mooncrash zum Preis von 19,99 € (UVP) separat erstehen.