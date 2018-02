Konami Digital Entertainment B.V. kündigt einen weiteren großen Namen für die Pro Evolution Soccer Serie an. Die niederländische Fußball Legende Johan Cruyff soll bald schon auf das Spielfeld zurückkehren. Er soll auf der Konsole wie auf mobilen Endgeräten zu Verfügung stehen. Um das zu feiern, veröffentlichte Konami heute einen exklusiven Trailer.

Pro Evolution Soccer 2018 – “…Playing simple football is the hardest thing there is.”

Pro Evolution Soccerverfügte nie über die großen Lizenzrechte wie der unmittelbare Konkurrent FIFA, erfreute sich aber trotzdem einer großen Beliebtheit. Als eine der realistischsten und taktisch anspruchsvollsten Fußballsimulationen, konnte Pro Evolution Soccer schon Namen wie Lionel Messi und Christiano Ronaldo gewinnen.

Nun folgt der holländische Profi Johan Cruyff. Mit seinem Debüt 1964 gehört er zu den Fußball-Relikten einer vergangenen Zeit. Nun soll ihm neues Leben eingehaucht werden. Um ihre Legende zu charakterisieren, stellte Konami einen Trailer online, der die Geschichte von Cruyff nachzeichnet. Unterlegt ist dieser mit eingängigen Zitaten des ehemaligen Spitzenspielers.

Nach seiner Profi-Karriere in Holland spielte Cruyff für Teams weltweit. So etwa in Spanien und den USA, und gewann eine Vielzahl von Titeln wie etwa den Ballon d’Or in den Jahren 1971, 1973 und 1974. Cruyff war außerdem entscheidender Teil der niederländischen Nationalmannschaft und der bekannteste Vertreter des sognannten „Total Football“. Dies ist eine Spielrichtung, welche die Grundlage für den modernen Fußball legte. Er beendete seine Karriere als Manager des FC Barcelona und gewann mit ihm vier Liga-Titel.

„Ich bin stolz darauf, dass mein Vater in Pro Evolution Soccer auf den Platz zurückkehrt, und ich hoffe, wir können seine Leistung im Spiel genauso genießen wie seinerzeit auf dem echten Rasen“, sagt Jordi Cruyff, Johan Cruyffs Sohn.

Von heute an wird Johan Cruyff auch als ikonischer Spieler und Keyvisual für das Mobile Game PES CLUB MANAGER verfügbar sein. Dazu wird eine besondere Aktion gestartet. Schon bald dürfen sich Spieler auf Cruyff in der Konsolen und Mobile Version von Pro Ecolution Soccer 2018 freuen.