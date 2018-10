0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ab sofort können Spieler das Datenpaket 2.0 als Gratis-Update für Pro Evolution Soccer 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam herunterladen. Pro Evolution Soccer 2019 ist für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam in zwei physischen Versionen verfügbar. Zum einen als Standard-Edition mit Philippe Coutinho auf dem Cover und zum anderen als David-Beckham-Edition, die zusätzliche myClub-Boni bietet.

Pro Evolution Soccer 2019 – Datenpaket 2.0 als kostenloser Download verfügbar

Das Datenpaket bringt zahlreiche Aktualisierungen. Spieler können sich nicht nur auf zwei neue Stadien freuen. Auch mehr als 100 Spieler-Gesichter und verschiedene Gameplay-Aspekte sind im Update enthalten. Die Verbesserungen betreffen vor allem die KI-Leistungen. Sie ermöglichen unter anderem variantenreichere Angriffsarten der Computer-Gegner. Außerdem ist die Torwart-Intelligenz in Eins-gegen-Eins-Situationen verbessert und Verteidiger haben eine klügere Positionierung. Zudem haben Verteidiger eine höhere Genauigkeit bei Kopfbällen und besonderen Schüssen.

Neben einer Reihe neuer Fußballschuhe von den bekannten Marken Nike, adidas und Puma für die virtuellen Kicker gibt es zwei neue Stadien. Dazu gehört zum einen das Stade Louis II, das im Rahmen der Partnerschaft mit dem AS Monaco für Pro Evolution Soccer 2019 mit seinen 18.500 Plätzen detailliert rekonstruiert wurde und sowohl im Tages- als auch im Scheinwerferlicht zur Verfügung steht. Zum anderen wird die neue eFootball.Pro-Arena eingeführt, die zukünftig Schauplatz für verschiedenste eSport-Wettkämpfe sein wird. Details dazu werden in Kürze bekanntgegeben.

Außerdem knüpft das Datenpaket 2.0 an Konamis Bestrebungen an, die Liga-Lizenzen kontinuierlich zu erweitern. So werden alle Vereine der Chinese Football Association Super League und der Thai League mitsamt Logo zu Pro Evolution Soccer 2019 hinzugefügt.