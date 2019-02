0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment hat weitere Details zum Regional Final der PES League Season 2 veröffentlicht. Am 26. und 27. April treffen die besten Spieler Europas in Porto (Portugal) aufeinander. Anschließend steht fest, welcher Teilnehmer sich für die großen World Finals 2019 qualifiziert. Weitere Informationen zur Eventreihe gibt es auf folgender Seite.



Pro Evolution Soccer 2019 – Details zum Regional Final veröffentlicht

Zwei deutsche Spieler werden am Regional Final teilnehmen: Der erste Spieler qualifiziert sich am Mittwoch via Onlinefinale von PES 2019, bei welchem die besten 16 PS4-Spieler der letzten Monate den Sieger ausspielen. Der zweite Teilnehmer wird am 30. März beim Finale der deutschen Offline-Eventreihe in Stuttgart ermittelt.

Am vergangenen Samstag fand in Hamburg ein weiteres Offline-Turnier der Reihe statt. Der Spieler “Goekhan1903” konnte hierbei den Sieg für sich verbuchen und sicherte sich damit ein Ticket für das deutsche Finale. Interessierte Spieler können sich jederzeit noch für die fortlaufende Turnierserie anmelden.

Die Termine in der Übersicht: