Am nächsten Wochenende findet das große Mailand Derby statt. Um dies zu feiern, hat KONAMI für die PES-Reihe einige Neuerungen angekündigt. Pro Evolution Soccer soll in Zukunft insgesamt sechs legändere Spieler von AC Mailand und Inter Mailand wieder auf das Spielfeld holen. ZUsätzlich versorgt uns KONAMI mit einem neuen Trailer. Wir haben einmal alles für euch zusammengefasst.

Alte Hasen in Pro Evolution Soccer 2018

Pro Evolution Soccer verfügte nie über die großen Lizenzrechte wie der unmittelbare Konkurrent FIFA. Trotzdem erfreute sich der Titel einer großen Beliebtheit. Als eine der realistischsten und taktisch anspruchsvollsten Fußballsimulationen, konnte Pro Evolution Soccer schon Namen wie Lionel Messi und Christiano Ronaldo gewinnen.

Da Pro Evolution Soccer aber ein Großteil der aktuellen Namen nicht zur verfügung steht, greifen sie auf “Fußball-Legenden” zurück. Dies sind Spieler, die in der Vergangenheit großes für ihren Verein geleistet haben. Sie stehen aber schon lange nicht mehr auf dem Spielfeld. So kann der Spieler ihnen abermals neues Leben einhauchen. So wurde bereits der holländische Profi Johan Cruyff der Kartei hinzugefügt.

Von AC Mailand kommen diesen März Paolo Maldini und Ruud Gullit. Paolo Maldini widmete seine komplette Karriere dem Klub und sorgte für mehrere Trophäen. Ruud Gullit spielte beim Erfolg in Europa in den späten 80er Jahren eine entscheidende Rolle und wurde zum Welt-Fußballer des Jahres 1987 und 1989 gekürt.



Von Inter Mailand kommen Javier Zanetti, Dejan Stanković, Walter Samuel und Francesco Toldo. Die vier ikonischen Spieler gewannen fünf aufeinanderfolgende italienische Liga Titel, den italienischen Cup und die UEFA Champions League in der Saison 2009/10.



Wie am Ende vom Trailer angezeigt, können sich Fans während eines exklusiven Zeitraums (Ende Februar bis Anfang März) auf diese legendären Spieler in den mobilen und Konsolen Versionen freuen. In PES 2018 bzw. PES CLUB MANAGER können Fans aus diesen und weiteren Spielern ihr persönliches Dream Team erstellen.