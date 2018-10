0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

CCP Games hat bekanntgegeben, dass der Alpha-Zugang zum kommenden Online-Mehrspieler-Shooter Project Nova im November exklusiv auf Einladung beginnt. Das Spiel ist Zusammenarbeit mit SUMO Digital für PC entwickelt. Project Nova ist ein Hybrid-Shooter im dystopischen SciFi-Universum von EVE Online. Es bietet taktischen Koop-PvE und PvP-Wettbewerbe gekoppelt an ein komplexes Progressionssystem.

Project Nova – Neuer Shooter von CCP Games startet in die Alpha

Den Titel hat man im Rahmen von CCPs EVE Vegas-Festival in Las Vegas gezeigt. Zudem haben Besucher den Online-Mehrspielershooter angetestet. Vorgesehen ist die weitere Entwicklung Hand in Hand mit der Community. Damit möchte man die beste Shooter-Erfahrung schaffen. Das Feedback der Spieler bildet den Kern der weiteren Entwicklung. Deshalb hat man die Besucher von EVE Vegas direkt zum Alphatest eingeladen. Alle anderen Interessenten können sich hier für Project Nova registrieren

Im Spiel übernehmen die Gamer die Rolle eines Kriegsklons beziehungsweise eines Elite-Klonsoldaten. Dieser ist im Einsatz gegen Sansha’s Nation. Dabei handelt es sich um einen illegalen, totalitären Staat, der sich durch Hirnwäsche gefügige Sklaven schafft, die von den loyalen ‚True Guardians‘ überwacht werden, einer kybernetisch verstärkten Elite. Die Spieler wurden von AEGIS aktiviert, der Concord-Abteilung, die auf die Verteidigung gegen externe Bedrohungen spezialisiert ist. Neben intensiven Bodengefechten wird es gnadenlose Raumschlachten geben, in denen die Spieler wertvolle gegnerische Ziele eliminieren, um ihre Teamkameraden vor der Versklavung durch Sansha’s Nation zu bewahren.

Project Nova – Eine große Herausforderung

Die Geschichte des Kampfs gegen Sansha’s Nation spannt sich über mehrere Kapitel. Dabei erwartet den Spielern nicht abschätzbare, rechnerisch erzeugte Aufgaben. Außerdem treffen Spieler auf eine anpassungsfähige Gegner-KI, die sie stets aufs Neue fordern wird. Das fesselnde, teambasierte Shooter-Gameplay lässt die Spieler automatisierte Verteidigungen und andere Ausrüstung platzieren, wodurch die Gefechte mit den gegnerischen Streitkräften auf einem modifizierbaren Schlachtfeld eine völlig neue, strategische Tiefe erhalten. Die Spieler haben die Wahl aus einem beständig wachsenden Arsenal, das ihren Fortschritt begleitet, und schalten neue Waffenmodifikation frei, während sie den Umgang mit ihren Waffen meistern.

Das Progressionssystem von Project Nova ermöglicht es, einen eigenen Spielstil zu entwickeln – mit einer gewaltigen Vielfalt an Individualisierungen, was Fähigkeiten, Waffen und Skills angeht. Die Dropsuits, gepanzerte Kampfanzüge der Kriegsklone, gibt es in drei Varianten: leicht, mittel und schwer. Jede dieser Klassen verfügt über eigene Varianten, und alle können sie aufgewertet werden.

Durch den Abschluss von Missionen und Gefechten im Mehrspieler-Modus können verschiedene Varianten mit individuellen Fähigkeiten freigeschaltet werden, die eine Vielzahl von Spielstilen unterstützen. Sämtliche Dropsuits bieten eingebaute Ausrüstung, wobei ihr Energienetz bestimmt, welcher Art und Menge von Erweiterungen eingesetzt werden können.

Im PvP-Modus können sich die Spieler neben den Gefechten im Auftrag von Concord gegen die Nation of Sansha als Söldner verdingen. Hierbei bekämpfen sich die Spieler gegenseitig, um Geld zu verdienen und sich einen Ruf zu schaffen – und jeder Sieg trägt hierzu bei. Verschiedene Jobs bringen verschiedene Belohnungen. Manche Jobs sind eindeutig riskanter als andere, werden aber auch besser bezahlt. Das starke Progressionssystem mit saisonalen Belohnungen sorgt zudem dafür, dass es immer einen Grund gibt, vorbeizuschauen.