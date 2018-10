PUBG Europa League – Teilnehmer am Qualifikationsturnier sind bekannt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

PUBG Corporation und Starladder haben die Teilnehmer am großen LAN-Qualifikationsturnier für die PUBG Europe League bekanntgegeben. Der Event findet vom 10. bis zum 16. Dezember in der Cybersport Arena in Kiev, Ukraine, statt. Von den teilnehmenden 32 Mannschaften müssen sich 17 ihren Startplatz in Vorausscheidungen verdienen, die online ausgespielt werden. Hinzu kommen 15 Profimannschaften, die sich direkt qualifiziert haben. Diese haben PUBG Corp. und Starladder kürzlich veröffentlicht: