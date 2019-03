0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

PUBG Corporation hat den Start der ersten Season der PUBG Europe League (PEL) für den 21. März angekündigt. Am professionellen Wettbewerb für Playerunknown’s Battlegrounds nehmen Teams aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika teil.

PUBG Europe League – Starttermin der Esports-Liga ist bekannt

Insgesamt 16 Teams stehen sich in drei Phasen der PEL gegenüber. Nach den Phasen 1 und 2 sowie vor Phase 3 treten die bestplatzierten Teams in einer Auswahl an PUBG Classic-Wettbewerben gegen Teams aus der ganzen Welt an. Das erste von drei Turnieren, der FACEIT Global Summit: PUBG Classic, findet vom 16. bis 21. April im ExCeL London statt. Gespielt wird um ein Gesamtpreisgeld von 400.000 US-Dollar. Jede der Regionen kann sich über verschiedene Wettkämpfe für das erste PUBG Classic qualifizieren.

Nach dem Abschluss von Phase 3 erreichen die topplatzierten Teams der Season die Global Championship, wo sie gegen die besten Spieler aller neun Regionen antreten. Dort haben sie die Chance auf einen Teil des Gesamtpreisgeldes in Höhe von zwei Millionen US-Dollar sowie die Ehre, sich als die besten PUBG-Spieler des Planeten bezeichnen zu können.

„Wir freuen uns sehr auf eine aufregende Eröffnungssaison der PEL. Sie stellt den Höhepunkt von PUBG-Esports in Europa dar und ist der logische nächste Schritt unserer übergreifenden Esports-Strategie”, so Atila Yesildag, Esports Operations Manager EMEA bei PUBG Amsterdam. „Wir sind überzeugt, die PEL wird Spielern zukünftig eine Grundlage bieten, ihre Fähigkeiten und Strategien auszubauen. Gleichzeitig haben Fans die Möglichkeit, regelmäßig die besten PUBG-Teams in Europa zu begleiten“.

PUBG Europe League – Übersicht aller Teams

Teams der PEL:

Osteuropa

CrowCrowd

Jokers

M19

Natus Vincere (Na’Vi)

Red Diamonds

Westeuropa

Ence

FaZe Clan

G2

Ninjas in Pyjamas (NiP)

Pittsburgh Knights

RYE Gaming

Team Liquid

Team SoloMid (TSM)

Team Vitality

Winstrike

Mittlerer Osten & Afrika

Digital Athletics

Die PEL repräsentiert nur eine der neun weltweiten Regionen, die alle um einen Platz bei der Global Championship kämpfen. Dazu zählen Nordamerika, Korea, China, Europa/Mittlerer Osten/Afrika (EMEA), Japan, Chinesisch Taipei/Hong Kong/Macau, Südostasien, Lateinamerika und Ozeanien. Alle Ligen spielen mit universell gültigen Regeln, Spieleinstellungen und Punktesystemen. 16 Squads bestehend aus vier Spielern kämpfen in der First-Person-Perspektive auf den Karten Miramar und Erangel.

Zuschauer können die PUBG Europe League hier live auf Twitch verfolgen.

StarLadder, eine der weltweit führenden Esports-Veranstalter, ist offizieller Partner der ersten professionellen PUBG-Liga in Europa. Sie unterstützen PUBG mit qualitativ hochwertigen und innovativen Services rund um Event- und Team-Management sowie Produktion und Ausstrahlung.