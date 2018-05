Tencent und PUBG Corp. haben bekannt gegeben, dass PUBG Mobile 10 Millionen täglich aktive Nutzer rund um die Welt überschritten hat.

PUBG Mobile – Neue Bestmarke

Die mobile Version des beliebten Battle Royals, die am 19. März im AppStore und auf Google Play veröffentlicht wurde, hat damit einen wichtigen Milestone erreicht. Zudem wurde die Topplatzierung als meistheruntergeladenes Spiel in über 100 Ländern erzielt. PUBG MOBILE hat dies in weniger als einer Woche erreicht und ist damit eines der Spiele, die diese Auszeichnung am schnellsten erreicht haben.

Inzwischen wurde der Titel zum “Best Breakthrough Hit” und “Best Community Building Game” für die 2018 Google Play Awards nominiert. PUBG MOBILE war der einzige Titel, der für gleich zwei Auszeichnungen nominert wurde.

Weiterhin konzentriert sich das Entwicklerteam darauf, die originale Spielerfahrung von PlayerUnknown’s Battlegrounds auf dem PC in der Mobile-Version zu erhalten. Dazu wurde das Interface optimiert und besonderer Wert auf Steuerung und Optimierung für eine intuitive und immersive Spielerfahrung gelegt. Das Team arbeitet außerdem an neuem Content, mit dem das Spiel monatlich erweitert wird.

Das letzte Update erweiterte PUBG MOBILE um das Gebiet Miramar Battleground. In dieser rauen Wüste mit großen Städten kommen Spieler in den Genuß der schnellen Matches und spannenden Gefechte, die so charakteristisch für PUBG sind.