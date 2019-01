0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Tencent Games und PUBG Corporation haben ein umfangreiches Content-Update für Playerunknown`s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) veröffentlicht. Update 0.10.5 ist ab sofort gratis im App Store sowie auf Google Play erhältlich. Es führt den lang erwarteten Royale Pass Season 5 in den Battle Royale-Titel ein. Spieler haben damit Zugriff auf viele neue Premium-Outfits und Player-Emotes.

PUBG Mobile – Battle-Royale-Hit erhält umfangreiches Update

PUBG MOBILE will seine zahlreiche Fangemeinde über das neue Jahr hinweg mit einer großen Menge an Überraschungen belohnen. Aktuell hat der Battle-Royale-Hit weltweit über 200 Millionen Downloads und 30 Millionen aktive Nutzer. Teil des heutigen Updates ist z.B. die neue Waffe MK47, welche die Kämpfer nun in Erangel, Miramar und Sanhok finden können. Aufgrund der großen Beliebtheit und hohen Nachfrage lassen sich nun außerdem die klassischen Sprachkommandos im Einstellungsmenü verwenden.

PUBG Mobile – Patch-Features