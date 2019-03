0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

PUBG Mobile feiert heute seinen ersten Geburtstag. Passend dazu haben Tencent Games und PUBG Corporation ihre Zusammenarbeit mit dem Musiker Alan Walker bekanntgegeben. Außerdem hat man die 2019 PUBG Mobile Club Open (PMCO) angekündigt. Die Unternehmen sind für die neue Single On My Way, die Walker zum ersten Mal am 21. März während der Geburtstagsparty in New York live gespielt hat, eine Kooperation mit Sony Music Entertainment und Liquid State eingegangen. On My Way fungiert als Themensong im Spiel und ist außerdem über alle gängigen Streaming- und Video-Services verfügbar.

PUBG Mobile – Das sind die Pläne zum ersten Geburtstag

Zur Feier des Jubiläums und der Veröffentlichung des Songs können die Spieler im Spiel Alan Walkers ikonisches Outfit, bestehend aus Maske und Hoodie, tragen. Außerdem läuft On My Way in der Lobby und kann auch während der Autofahrten im Spiel angehört werden. Während der PUBG Mobile Geburtstagsparty hat Alan Walker gemeinsam mit anderen Gaming-Creators wie Liza Peachy, Faze Adapt und Scotty Sire gespielt.

„Ich denke, wir teilen dieselben Werte,” sagt Walker. „Ich wollte schon immer etwas Einzigartiges kreieren, etwas symbolisieren und Einheit schaffen. Wenn andere Menschen so wie ich eine Maske und einen Hoodie tragen, werden sie zu einem Walker. Wenn ich in PUBG Mobile das Spiel starte und einen Level 3 Helm aufsetze, kann ich mein eigener Held sein.”

PUBG Mobile hat die PMCO 2019 bekanntgegeben in der Vivo der offizieller Titelsponsor für den Spring Split sein wird. Es gibt jeweils einen Spring und Autumn Split, wobei der Spring Split die Regionen Südostasien, Indien, den Mittleren Osten, Nordamerika, Südamerika, Europa, Korea, Japan und China sowie Wildcard umfasst. Für den Spring Split haben sich über 35.000 Teams angemeldet. Die Vorentscheidungen gehen von 22. bis zum 30. März und das große Finale wird im Juli in Berlin ausgetragen.

„Wir arbeiten daran, 2019 zu dem großen Jahr für PUBG Mobile zu machen“, sagt Vincent Wang, General Manager of Global Publishing Department, Tencent Games. „Unser Geburtstagsevent war eine großartige Veranstaltung, auf der wir Creators mit dem musikalischen Talent von EDM-Superstar Alan Walker zusammenbringen konnten. Wir haben außerdem unsere eSport-Ambitionen und -pläne für dieses Jahr bekannt gegeben, die zehntausende von Spielern und ein atemberaubendes Preisgeld in Höhe von 2.5 Millionen US Dollar involvieren. Das ist ein großer Schritt in Richtung PUBG Mobile als eSport und wird eSports-Turniere für Mobile auf der ganzen Welt populärer machen.“