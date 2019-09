PUBG Mobile – Kooperation mit The Walking Dead

2 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Tencent Games und PUBG Corporation haben gemeinsam mit AMC das spannende Crossover-Projekt von PUBG Mobile und The Walking Dead. Ab dem 1. Oktober können Spieler das Schlachtfeld als ein Charakter der beliebten TV-Serie betreten. Die Aktion läuft bis Anfang 2020 und beinhaltet u.a. folgende Charakter-, Waffen und Fahrzeug-Skins:

Daryl Dixon

Rick Grimes

Negan

Michonne

Daryls Motorrad

Michonnes Katana

Negans Baseballschläger „Lucille“

Die Partnerschaft umfasst ebenfalls ein neues Walking Dead-Brettspiel, das Spieler über das Hauptmenü von starten können. Dort können Event-Missionen ausgewählt, Items und Punkte gesammelt und für einzigartige Belohnungen eingetauscht werden. So kann u.a. Daryls Motorrad als exklusiver Skin freigeschaltet werden. Weitere Events und Charaktere sollen nach und nach hinzugefügt werden.

Mit über 400 Millionen Downloads und 50 Millionen täglich aktiven Spielern gehört PUBG Mobile zu den erfolgreichsten Mobile-Games weltweit. Am 6. Oktober startet The Walking Dead in die 10. Staffel. PUBG Mobile ist für seine Crossover-Projekte bekannt: Letztes Jahr kooperierte das Mobile-Game mit Resident Evil 2 und Godzilla: King Monsters.