0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

PUBG Corporation hat bekanntgegeben, dass PlayerUnknown’s Battlegrounds am 7. Dezember für die Playstation 4 erscheint. PUBG könnt ihr ab sofort im PlayStation Store und bei teilnehmenden Händlern vorbestellen. Bestimmte Bundles sind nur für Vorbesteller erhältlich.

PUBG – PS4-Version erscheint im Dezember 2018

„Wir freuen uns, dass PUBG weiter wächst und wir unser Battle-Royale-Spiel neuen Spielern zugänglich machen können“, sagt Changhan Kim, CEO der PUBG Corp. „PlayStation hat eine beeindruckende Community aus passionierten Gamern und wir können es kaum erwarten, auch Teil dieser Gemeinschaft zu werden.“

Zum Start bringt die PlayStation 4-Version drei Karten mit: Erangel, Miramar und Sanhok. Das Spiel enthält alle wichtigen Features, das Ranked System, den Event-Mode, Achievements und mehr. Vorbesteller erhalten zudem zwei exklusive Items: ein Nathan Drake-Outfit, bekannt aus Uncharted, sowie Ellies Rucksack aus The Last of Us. PlayStation 4 Pro-Spieler dürfen sich zudem auf schicke HDR-Effekte freuen.

Bis zum Launch wird das Spiel in drei verschiedenen Vorbesteller-Bundles erhältlich sein:

Looter’s Edition

Basisversion des Spiels

Survivor’s Edition

Basisversion des Spiels

Survivor Pass: Vikendi

2,300 G-Coins

20,000 BPs

Champion’s Edition

Basisversion des Spiels

Survivor Pass: Vikendi

6,000 G-Coins

20,000 BPs

Der Survivor Pass: Vikendi, der in der Survivor’s- und der Champion’s-Edition des Spiels enthalten ist, gibt Spielern die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen abzustauben. Der Survivor Pass: Vikendi wird auch separat für PC, PS4 und Xbox erhältlich sein. Detaillierte Informationen hierzu werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.