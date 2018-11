0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die leidenschaftlichen Fragger haben es geschafft. Die Spieler haben sich 1 Million Slipgate-Matches beim Quake Champions –Slipgate-Festival geliefert. Vor zweieinhalb Wochen hat der neue teambasierte Modus gestartet. Die Früchte dieser harten Arbeit erntet jetzt die gesamte Community. Der neueste Champion Athena ist nun gratis für alle Spieler freigeschaltet. Auch Spieler ohne Champions Pack gehören zu den Glücklichen.

Quake Champions – Alle Spieler erhalten den neuen Champion Athena

Wer Athena schon besitzt, muss sich laut Bethesda keine Sorgen machen leer auszugehen. Alle Fragger, bei denen das der Fall ist, können sich auf den Wissens-Skin für Athena freuen.

Beim Slipgate-Festival gab es davor als Belohnungen den Tentakel-Skin für alle Startwaffen bei Anmeldung, den Annihilator-Heavy Machinegun-Skin für 100.000 abgeschlossene Matches und den Scalebearer-Wissens-Skin für den Abschluss von 500.000 Matches.

Quake Champions – Was ist der Slipgate-Modus

In diesem zielbasierten Spielmodus ziehen zwei Viererteams in ein heftiges Gefecht – abwechselnd als Angreifer und als Verteidiger. Spieler starten mit allen verfügbaren Waffen und voll aufgefüllter Gesundheit und Rüstung. Während ein Team angreift und das Slipgate versiegeln will, verteidigt das andere es. Eine abgedrehte Skill- und Strategieprüfung ohne Respawns, bei dem ein Frag den Ausschluss aus der jeweiligen Runde bedeutet.

Die Entwickler arbeiten laut Bethesda weiter fleißig an Updates für Quake Champions. Das November-Update ist bereits auf dem PTS (Public Test Server) erhältlich. Eisen, ein brandneuer Champion, kann bereits auf dem PTS gespielt werden.

Quake Champions ist gratis im Early Access über Bethesda.net und auf Steam verfügbar.