Rage 2 – Neuer Trailer und Veröffentlichungsdatum enthüllt

Bethesda hat heute einen neuen Trailer zu Rage 2 veröffentlicht. Zudem gibt der Publisher ein neues Veröffentlichungsdatum bekannt. Das Spiel erscheint am 14. Mai 2019 für die Xbox One, Playstation 4 und den PC. Wir haben uns auf der Gamescom 2018 schon einen ersten Eindruck zum Spiel verschaffen können.



Rage 2 – Open-World-Chaos im Shooterversum

Das Shooterversum von Rage 2 bietet heftige Kämpfe mit dem Stempel von id Software gepaart mit dem Open-World-Chaos von Avalanche Studios: Gehen Sie, wohin Sie wollen. Schießen Sie, auf was Sie wollen. Jagen Sie alles in die Luft, was Sie auch nur schief anschaut.