Rage 2 – Ödland-Superhelden im Einsatz

In der postapokalyptischen Welt von Rage 2 seid ihr als Spieler nicht einfach nur Walker, der letzte Ranger. Ihr seid ein Ödland-Superheld!

Rage 2 – Ihr gehört zu den Ödland-Superhelden

Euch stehen in eurem Arsenal mächtigen Waffen und Superkräften zur Verfügung. Ihr seid mächtig gerüstet, um General Cross und seiner Mutanten-Armee kräftig in den Hintern zu treten. Natürlich sind die Waffen und die Fähigkeiten alleine ausreichend. Dennoch könnt ihr durch eine Kombination viel mehr Schaden bei euren Gegnern einrichten, die zu einem explosiven Resultat führen. Die Obrigkeit wird keine Chance haben, wenn Sie die Gerechtigkeit eines Superhelden walten lassen! Bethesda hat zudem heute ein Video veröffentlicht, in dem ihr einige der spaßigen Kombos in Aktion erleben könnt.

Das Shooterversum bietet heftige Kämpfe mit dem Stempel von id Software gepaart mit dem Open-World-Chaos von Avalanche Studios. Rage 2 ist ab dem 14. Mai 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC verfügbar.

Mit Rage 2 erscheint Mitte Mai der Nachfolger zu Rage aus dem Jahr 2011. Wir waren bei Publisher Bethesda Softworks in Berlin zu Gast und durften Rage 2 schon einmal anspielen. Das Spiel wird sowohl von den Shooter-Experten von id Software (DOOM) als auch von den Just Cause-Machern Avalanche Studios entwickelt. Wir dürfen uns also auf knackige Ballereien in einer offenen Welt freuen.

Rage 2 – Willkommen im Chaos

Rage 2 spielt 30 Jahre nach dem Einschlag eines Asteroiden, der die Welt in ein postapokalyptisches Ödland verwandelt hat. Ihr übernehmt die Rolle des letzten Rangers Walker und kämpft euch in der Egoperspektive durch eine knallbunte und abgedrehte offene Spielwelt voller Mutanten und Freaks. Den Rahmen der Handlung bildet das sogenannte „Project Dagger“, über das wir hier nicht zu viel verraten wollen. Nur so viel sei dazu schon einmal gesagt: Im Rahmen unseres Anspieltermins konnten wir auch schon einige Storymissionen spielen. Und die verrückten Charaktere und Aufgaben, mit denen wir es da zu tun hatten, haben uns auf angenehme Art und Weise an die Borderlands-Reihe erinnert.

Ihr wollt mehr über Rage 2 erfahren, dann findet ihr die wichtigsten Informationen in unserem Vorschau-Artikel. Dort erfahrt ihr unsere Eindrücke, die wir im Rahmen einer mehrstündigen Anspielsession bei Bethesda Softworks bekommen haben.