Ubisoft hat eine neue Ankündigung zu Rainbow Six Castle Siege veröffentlicht. Vom 10. bis zum 11. November lädt Caster Marius Langer, in der Community auch als Verdipwnz bekannt, zusammen mit LG und Ubisoft in die Festung Mark in Magdeburg ein. Zuschauer und Fans von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege können hier ihr Lieblingsspiel in einer ganz besonderen Location zelebrieren, wenn die Spieler sich in garantiert spannende Gefechte stürzen.

Rainbow Six Castle Siege – Anmeldungen sind ab sofort möglich

Für interessierte Teams gibt es vom 12. Oktober bis zum 19. Oktober um 18 Uhr die Möglichkeit, sich für das Turnier anzumelden. Darüber hinaus werden Invites ausgeschrieben, wodurch sich einige Teams automatisch qualifizieren. Nach zwei Online-Qualifiern werden 8 Teams am Turnier teilnehmen und um ein Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro kämpfen.

Interessierte Teams können sich unter folgendem Link anmelden: https://www.lg.com/de/gaming/castlesiege

Weitere Informationen zu Rainbow Six Castle Siege gibt es auf dem Ubi-Blog: http://blog.ubi.com/de-DE/castle-siege-erobere-die-festung/