Rainbow Six Pro League – Six Major steigt am 12. August in Rayleigh

Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass das Six Major 2019 vom 12. bis 18. August in Raleigh, North Carolina stattfindet. Die Tickets für das dreitägige Live-Event sind ab sofort erhältlich. Als zweitgrößtes Rainbow Six E-Sport-Event des Jahres versammelt das Six Major Raleigh sechzehn der besten Rainbow Six Pro League-Teams aus der ganzen Welt, um einen Preispool von 500.000$ zu gewinnen. Nach der Gruppenphase vom 12. bis 14. August treffen die acht qualifizierten Teams in der Endphase des Six Majors vom 16. bis 18. August im Raleigh Convention Center aufeinander. Tickets gibt es auf folgender Seite.

Wir freuen uns sehr das Rainbow 6 Raleigh Major und seine leidenschaftliche Gemeinschaft von Spielern und Fans zu empfangen“, sagt Loren Gold, Executive Vice President des Greater Raleigh Convention und Visitors Bureau. „E-Sport und Videospiele sind seit Jahrzehnten starke Bestandteile unserer Stadt. Wir schauen nicht nur zu und spielen, sondern einige der besten Spiele der Welt haben hier ihre Wurzeln. Raleigh hat die richtige Mischung aus Gemeinschaft, Infrastruktur und Bereitschaft, die prestigeträchtigsten E-Sport-Events der Welt auszurichten.”

Der Zeitplan für das Six Major Raleigh sieht wie folgt aus:

12. bis 14. August: Gruppenphase (nicht öffentlich zugänglich, kann online verfolgt werden)

16. August: Viertelfinale

17. August: Halbfinale

18. August: Finale

Das Six Major Raleigh folgt auf das Rainbow Six Pro League Season IX-Finale, das vom 18. bis 19. Mai in Mailand stattfindet. Die sechzehn qualifizierten Teams kämpfen beim Major um einen Preispool von 500.000$. Der Gesamtpreispool aller offiziellen Turniere im Jahr 2019 summiert sich auf 3.201.000$.

Das Six Major Raleigh ist Teil des neuen Tom Clancy's Rainbow Six Pro League-Formats, das Ubisoft im Januar 2018 angekündigt hat. Jedes Jahr besteht aus zwei sechsmonatigen Pro-League-Seasons (Juni-November und Dezember-Mai), die von zwei Majors unterbrochen werden: dem traditionellen Six Invitational im Februar und einem Sommer-Turnier, dem Six Major, dessen erste Ausgabe im vergangenen Jahr in Paris stattfand.