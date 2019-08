1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat heute einen Live-Action-Trailer zu Rainbow Six Siege veröffentlicht. Der Trailer feiert den Einsatz und die Leidenschaft der Spieler und setzt sie in spektakuläre Bilder um. Des Weiteren hat Ubisoft bekannt gegeben, dass Tom Clancy's Rainbow Six Siege vom 28. August bis zum 3. September auf ausgewählten Plattformen kostenlos verfügbar sein soll. Interessierte können sich mehr als 45 Millionen Spielern der Community anschließen, um das Spiel kostenlos mit Zugang zu allen Karten, Modi und bis zu 20 Operatoren zu erleben.

Rainbow Six Siege – Einsatz und die Leidenschaft der Spieler

Spieler, die das Spiel während der kostenlosen Woche ausprobieren, können ihre Fortschritte übernehmen und direkt weiterspielen, wenn sie das Spiel kaufen. Sie profitieren auch von einem Rabatt von bis zu 70% auf das Basisspiel (nur auf dem PC verfügbar), die Deluxe-, Gold- und Ultimate-Editionen zwischen dem 28. August und dem 9. September, je nach Version und Plattform.

