Rainbow Six Siege – Operation Wind Bastion ab sofort verfügbar

Operation Wind Bastion, die vierte und letzte Season in Year 3 von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ist ab sofort auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Wind Bastion bringt zwei neue Operator und eine neue Karte ins Spiel. Besitzer des Year 3 Pass können die beiden neuen Operator Noamd und Kaid spielen. Alle anderen Spieler haben ab dem 11. Dezember die Möglichkeit, diesen Operator gegen R6 Credits freizuschalten. Die neue Map Festung sowie weitere inhaltliche Verbesserungen stehen schon jetzt allen zur Verfügung.

Rainbow Six Siege – Neue Inhalte von Year 3 Season 4

In Operation Wind Bastion begegnen den Spielern zwei neue Operator:

Nomad, eine marokkanische Angreiferin, besitzt mächtig Durchschlagkraft dank ihres Lufthiebwerfers. Lufthieb-Stoßgranaten heften sich an Oberflächen und besitzen einen Annäherungszünder. Diese ermöglichen es Nomad Gegner zurückzustoßen und zu Boden zu werfen.

Kaid ist ein marokkanischer Verteidiger und ein mächtiger Konter gegen Hardbreacher. Kaid nutzt seine Rtila-Elektrokralle, um alle Metallobjekte in der Nähe zu elektrisieren: verstärkte Wände, Stacheldraht, einsetzbare Schilde.

Außerdem erkunden Spieler die marokkanischen Berge mit der neuen Karte Festung. Die Festung dient als militärische Trainingseinrichtung und ist gleichzeitig das Zuhause von Kaid. Die Karte ist von der einzigartigen Architektur der südlichen Region Marokkos inspiriert und zeichnet sich durch eine gute Bewegungsfreiheit zwischen den Etagen, ein begehbares Dach und viele gefährliche Sichtlinien und Flanken aus.

Rainbow Six Siege – Year 3 Season 4 Neuerungen

Zusätzlich zu den neuen Inhalten bringt Operation Wind Bastion folgende Neuerungen in das Spielgeschehen:

Ein neu gestalteter In-Game Shop, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Beispielweise ist nun eine neue Vollbild-Ansicht für Waffen verfügbar. Ein neues Design sowie die Möglichkeit innerhalb einer Kategorie zu blättern hat man neben weiteren Verbesserungen ebenfalls implementiert.

Die Wurfkurven wurden aktualisiert, um die Verwendung von Wurfgeräten zu vereinfachen und komfortabler zu gestalten. Alle Wurfgegenstände verwenden nun diese neue Kurve mit Ausnahme des Nitro-Handys, das in eine andere Kategorie eingeteilt wird, die als “schwerer Wurf” definiert ist.

Eine optionale Wirkungsbereich-Unterstützung für Kaid und Nomad, die neuen Spielern helfen soll, den Wirkungsbereich beim Einsatz ihrer Gadgets besser zu verstehen. Dies ist nur für den Operator sichtbar, der das Gadget platziert. Diese Funktion kann in den Spieleinstellungen deaktiviert werden.

Zusätzlich zum Gameplay und technischen Verbesserungen können die Spieler mit Änderungen der Playlist im Ranked Map Pool und im Casual Map Pool rechnen.

Rainbow Six Siege – Neue Pro League Team Kampfuniformen und Kopfbedeckungen

Mit Operation Wind Bastion können Spieler nun passende Kampfuniformen und Kopfbedeckungen erwerben, um einen bestimmten Operator von Kopf bis Fuß in den Farben ihrer Pro League Lieblingsmannschaft einzukleiden und so ihr Team zu unterstützen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege hat sich mit elf Pro League Teams zusammengeschlossen, um eine Umsatzbeteiligung als Modell zur Finanzierung des Six Invitational Preispools einzuführen und die Stabilität und das Wachstum der Pro League Szene zu fördern: 30 Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf von Pro Team Kampfuniformen und Kopfbedeckungen gehen an die Teams, die am Programm beteiligt sind.