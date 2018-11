1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft kündigte an, dass die acht besten Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League Teams weltweit in den Finals der achten Saison an den Start gehen werden.

Rainbow Six Siege – Pro League kehrt für Season 8 nach Brasilien zurück

Die Finals finden vom 17. bis 18. November in der Jeunesse Arena im Olympiapark in Rio de Janeiro, Brasilien, statt. An diesem Finale nehmen jeweils zwei Teams aus den vier vertretenen Regionen teil: Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und Lateinamerika, vertreten durch zwei brasilianische Teams: FaZe Clan und Immortals. Diese beiden Mannschaften tragen die Hoffnungen der lokalen Bevölkerung in sich, da sich der amtierende Pro-League-Meister, Team Liquid aus Brasilien, nicht qualifizieren konnte, da er in der vergangenen Saison auf Platz fünf lag. In Rio werden die Teams um einen Gesamtpreispool von 275.000 US-Dollar kämpfen.

Fans und Interessierte können die Veranstaltung am 17. und 18. November im Livestream verfolgen. Neben den Finals werden auch einige wichtige Ankündigungen zum Six Invitational 2019 und dem neusten Update Operation Wind Bastion stattfinden.

Season 8 begann Anfang Juni 2018 und war die erste Season, die das neue Pro-League-Format anwendete, das bereits im Januar angekündigt wurde: Jedes Jahr besteht nun aus zwei halbjährigen Pro-League-Saisons. Weitere Details zu den Formaten der Jahre 2018-2020 Pro League finden Sie hier

Rainbow Six Siege – Vollständige Liste der Viertelfinal-Begegnungen

Untenstehend folgt die vollständige Liste der Viertelfinal-Begegnungen, welche alle am 17. November in Rio de Janeiro stattfinden.

Viertelfinale 1:

FAZE CLAN: Wie schon in Season 7 werden die Brasilianer ihre Position als Pioniere in Lateinamerika behaupten. Dieses Mal werden sie versuchen ihre Landsleute Team Liquid einzuschüchtern und vor heimischem Publikum in das große Finale einzuziehen,

Vs.

MOCK-IT: Die neu geformte Deutsch-Schweizerische Mannschaft, vorher unter dem Namen Orgless bekannt, repräsentiert Europa.

Viertelfinale 2:

NORA RENGO: Das japanische Team konnte im letzten Oktober bereits die großen Favoriten FNATIC in den Asien-Pazifik-Finals stark besiegen. Ihr Antritt bei den Pro League Finals ist für niemanden eine Überraschung. Nicht mehr.

Vs.

ROGUE: Rogue, die 2018 an allen Pro League Finals und Majors teilnahmen, belegten diesmal den zweiten Platz in der nordamerikanischen Region. Mit Änderungen an ihrer Mannschaft wird es spannend zu sehen, was sie erreichen können.

Viertelfinale 3:

EVIL GENIUSES: Als erstplatzierte in Nordamerika wird das kanadisch geführte Team einmal mehr versuchen ihre Erzrivalen, G2 Esports zu besiegen. Diesmal könnten die beiden Teams bereits im Halbfinale aufeinandertreffen.

Vs.

FNATIC: Die australische Mannschaft ist nun an LAN-Events gewöhnt, muss aber ihr ganzes Können in die Waagschale werfen, um Evil Geniuses zu schlagen. Nichtsdestotrotz haben Magnet und seine Teamkollegen in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sehr starke Leistungen gegen Turnierfavoriten erzielen können.

Viertelfinale 4:

G2 ESPORTS: Die Weltmeister sind wieder einmal die klaren Favoriten für diese Finals, nachdem sie im Six Major Paris Grand Finale Evil Geniuses besiegt haben. Der Kampf gegen brasilianische Mannschaften ist jedoch nicht ihre Stärke, wie das Atlantic City Finale gezeigt hat.

Vs.

IMMORTALS: Als zweiter Vertreter Lateinamerikas wird der brasilianische Überraschungsteilnehmer vor Heimpublikum sein Bestes geben, um eine noch größere Überraschung zu schaffen: den Sieg über die Spitzenreiter aus Europa, G2 Esports.