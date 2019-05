Rainbow Six Siege Pro League Season IX – Aftermovie

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Ubisoft hat ein neues Video zum Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League Season IX Finale mit spektakulären Eindrücken der Veranstaltung in Mailand veröffentlicht. Der Ticket-Vorverkauf für Season X in Tokoname, Japan ist ab dem 4. Juni verfügbar. Weitere Informationen findet ihr auf folgender Seite.