Rainbow Six Siege – Saturday League für Deutschland angekündigt

Ubisoft hat heute das neue E-Sport-Turnier Saturday League angekündigt. Es geht ab Mitte März 2019 in die erste Runde und steht sämtlichen Spielern von Rainbow Six Siege offen.

Unterteilt in Premier- und Contender-Division treten die Teilnehmer der Rainbow Six Siege Saturday League gegeneinander an. In der Premier-Division sind sowohl Invites, als auch Online-Qualifier vertreten. Ausschließlich Online-Qualifier bilden die Reihen der Contender-Division. In beiden Ligen wird nach dem Spielprinzip Jeder gegen Jeden angetreten.

Die drei Top-platzierten Teams der Premier-Division dürfen sich über ein Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro freuen. In der Contender-Division wird um einen 1.500 Euro Preispool gespielt und Platz 1 steigt zusätzlich nach Abschluss der Liga in die Premier-Division auf.

Interessierte Spieler können sich unter folgenden Links für die Saturday League anmelden:

Contender-Division: