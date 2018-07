Ubisoft veröffentlichte heute einen Teaser-Trailer zur Dokumentation Another Mindset. Die Dokumentation zu Rainbow Six Siege befasst sich mit den Geschichten der berühmtesten und engagiertesten Spieler der Community.

Rainbow Six Siege – Dokumentation Another Mindset veröffentlicht

Im Zentrum steht Rainbow Six Siege und dessen Einfluss auf das Leben der Spieler. Zudem stellt der Teaser-Trailer Niclas “Pengu“ Mouritzen aus dem Team PENTA Sports vor. Das Spiel ist für ihn von einem Hobby zum Lebenstraum geworden. Er investiert täglich 12 bis 15 Stunden, um das hohe Spiel-Niveau halten zu können. Doch auch bei seiner persönlichen Entwicklung hilft ihm sein sportlicher Erfolg, auch wenn das damit verbundene Interesse an seiner Person für den jungen Mann nicht immer einfach nachzuvollziehen ist. Die Weltpremiere von Another Mindset wird im August 2018 auf dem ersten jährlichen Six Major in Paris stattfinden.