Diese Woche könnt ihr euch ein neues Versorgungspaket für Red Dead Online sichern. Außerdem profitiert ihr von Boni in allen Showdown- & Renn-Modi sowie Gun Rush – dazu zählen nach Informationen von Rockstar Games auch kürzlich hinzugefügte Modi wie Plunder, Zielrennen, Up In Smoke und Spoils of War. Alle Details zu den Boni der Woche, dem neuen Versorgungspaket sowie den Katalog-Neuheiten bei Wheeler, Rawson & Co. findet ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Red Dead Online Beta – Neues Versorgungspaket + Boni angekündigt

Versorgungspaket

Sichert euch in dieser Woche ein neues Versorgungspaket für Red Dead Online, das eine Auswahl an starken Tonika beinhaltet. Ihr findet es in der Truhe in eurem Lager oder in einer beliebigen Postmeisterei:

3x Starkes Wundertonikum, 3x Starkes Schlangenöl, 3x Starke Arznei, 3x Starker Magenbitter

Katalog-Neuheiten

Einige eurer liebsten Kleidungsstücke und Accessoires sind wieder im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. verfügbar:

Alligatorhut

Ortega-Weste

Hochgeschürzter Rock (nur für Frauen)

Morgenfrack

Strickland-Stiefel

Pelzbesetzte Handschuhe

Concho-Hose

Red Dead Online Beta – Boni in Showdown-, Gun-Rush- und Renn-Modi

In allen Showdown-, Gun-Rush- und Renn-Modi wird die 1,5-fache Menge an RDO$ und Gold ausgeschüttet. Dazu zählen auch kürzlich hinzugefügte Modi wie Plunder, Zielrennen, Up In Smoke und Spoils of War – alle diese Modi sind Teil der Showdown-Serien- und Renn-Serien-Spielelisten. Erhaltet außerdem die 1,5-fache Menge an Gold in Missionen aus „Ein Land der Möglichkeiten“ sowie allen Free-Roam-Missionen und Free Roam Events.

25 % auf Munition + Rangbeschränkungen für Munition aufgehoben

Erledigt eure Gegner in dieser Woche mit dem kompletten zu vergünstigen Preisen erhältlichen Munitionssortiment – dank eines Rabatts von 25 % und einer vorübergehenden Aufhebung der Rangbeschränkungen für Munition.