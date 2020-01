Red Dead Online – Dankeschön-Geschenke & XP-Belohnungen

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Im Rahmen einer Danksagung an die gesamte Red-Dead-Online-Community hat Rockstar Games einige besondere Geschenke für euch vorbereitet. Neuere Spieler erhalten den Schofield-Revolver und das Varmint-Gewehr kostenlos. Obendrein erhält jeder Spieler das verheerende Munitionspaket. Zudem gibt es diese Woche Bonus-XP bei einer kostenlosen Mitgliedschaft im „Wheeler, Rawson & Co.“-Club und die Outlaw-Pass-Mitgliedschaft. Dabei könnt ihr in einer beliebigen Spezialrolle fortschreiten. Außerdem erhalten neulizensierte Kopfgeldjäger extra Belohnungen. Alle Details zu den neuen Artikeln im Katalog von Wheeler, Rawson & Co., spezielle Belohnungen sowie Rabatte findet ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Red Dead Online – Dankeschön-Geschenke, neue Kleidung & XP-Belohnungen

Im Rahmen einer Danksagung an die gesamte Community, die dazu beigetragen hat, Red Dead Online zu einer solch florierenden Welt zu machen, in der man umherziehen und Abenteuer erleben kann, ermöglicht euch Rockstar Games in dieser Woche nur durchs Spielen einige besondere Geschenke zu sichern. Neuere Spieler erhalten den Schofield-Revolver und das Varmint-Gewehr kostenlos. Jeder Spieler erhält das verheerende Munitionspaket mit 100x Splittermuntion für Revolver, 100x Hochgeschwindigkeitsmunition für Pistolen, 100x Expressmunition für Repetiergewehre, 100 Flintengeschosse und 20x Explosivmuntion für Gewehre.

NEUHEITEN BEI WHEELER, RAWSON & CO.

Neue Kleidung sowie wiederkehrende limitierte Artikel

Der Abschnitt „Kleidung“ im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. beinhaltet sechs neue Artikel sowie wiederkehrende, nur die nächsten paar Wochen erhältliche Lieblingsstücke wie die Waschbärmütze und die Kosackenmütze.

Neue dauerhaft erhältliche Artikel:

Walden-Mantel

Barras-Weste

Iniesta-Hemdbluse

Hardie-Stiefel

Oakley-Stiefel

Birdwell-Hut

Zeitlich begrenzt erhältliche Artikel:

Waschbärmütze

Kosackenmütze

Shaffer-Beinschützer

Griffith-Beinschützer

Morales-Weste

Pelz-Schienbeinschützer

BONI & VORTEILE

Club-XP-Boosts, aufgehobene Rangbeschränkungen für ausgewählte Pferde & Mäntel und mehr

Verdient euch Bonus-XP für eure kostenlose Mitgliedschaft im „Wheeler, Rawson & Co.“-Club und die Outlaw-Pass-Mitgliedschaft, während ihr in einer beliebigen Spezialrolle fortschreitet. Mit jedem neuen Rang erhaltet ihr innerhalb von 48 Stunden einen Bonus in Höhe von 1000 Club-XP, wodurch ihr kostenlose Belohnungen schneller freischaltet.

Falls ihr immer noch den Weg des Kopfgeldjägers einschlagen müsst, ist das die richtige Woche dafür. Trefft euch in Rhodes mit der legendären Kopfgeldjägerin und erwerbt die Lizenz, um euch vier Belohnungen für jeweils 1000 Kopfgeldjäger-XP zu sichern. Wenn ihr eine gesuchte Person dingfest macht und so eine Kopfgeldmission abschließt, erhaltet ihr eine Belohnung für eine kostenlose Fähigkeitskarte eurer Wahl sowie 5 Bolas, die ihr in der Truhe in eurem Lager finden könnt. Neue Kopfgeldjäger sollten den Abschnitt „Vorteile“ im Auge behalten, um diese Belohnungen nicht zu verpassen.

Falls ihr euren Stall mit zuverlässigen Rössern erweitern wollt: Für alle Pferde bis Rang 40 wurden die Rangbeschränkungen aufgehoben. Dasselbe gilt für alle Mäntel bis Rang 60. Dieses Angebot ist nach Informationen von Rockstar Games bis zum 3. Februar gültig.

In dieser Woche könnt ihr außerdem euer hart verdientes Geld sparen, dank eines Rabatts von 25 % auf alle Wagen wie den Kopfgeldjägerwagen, die Lieferwagen des Händlers und den Jagdwagen. Darüber hinaus erhaltet ihr 25 % Rabatt auf alle Lagerhunde, Zelte und Emotes.

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Konto mit dem Rockstar Social Club verknüpft haben, erhalten die Sammlertasche und die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer kostenlos (Hierzu müsst ihr Twitch Prime besuchen, um euch zu registrieren). PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten weiterhin eine kostenlose Farbvariante der Leavitt-Jacke.