Red Dead Online: Frontier Pursuits – Trailer und weitere Details

Am 10. September läutet Rockstar Games mit Frontier Pursuits den nächste Schritt in der Entwicklung der Welt von Red Dead Online ein. Spieler können sich auf drei neuen Spezialrollen freuen, die jeweils einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten und Aktivitäten bereithalten. Dadurch sollen Spieler neue Pfade einschlagen und ihr Leben im Grenzland formen können.

Erledigt als Kopfgeldjäger die schmutzige Arbeit für das Gesetz und führt einige der gefährlichsten Kriminellen ihrer gerechten Strafe zu. Ihr könnt euch auch als Händler mit Cripps zusammen tun und euer Lager in ein blühendes Unternehmen verwandeln. Weiterhin könnt ihr als Sammler in den fünf Staaten nach wertvollen Schätzen suchen.

Mit dem Fortschritt in jeder der Rollen schaltet ihr neue Ränge, Gegenstände, Vorteile und Fähigkeiten frei, die eure Erlebnisse in der Welt bereichern – von Waffentricks bis hin zu verbessertem Adlerauge und vielem mehr. Weitere Details zu den Tätigkeiten im Grenzland und wie ihr jede der Rollen kostenlos in Angriff nehmen könnt, findet ihr auf der neuen Red-Dead-Online-Webseite.

Red Dead Online – „Wheeler, Rawson & Co.“-Club

Wheeler, Rawson & Co. versorgt die fünf Staaten voller Stolz mit Jagd- und Angelartikeln für den Einsatz im Grenzland und mit Bekleidung für alle Anlässe – ganz gleich, ob ihr euch unter die besseren Kreise von Saint Denis mischen oder am Brandywine Drop euer Lager aufschlagen wollt – sowie mit Vorräten für die langen Reisen dazwischen.

Aus Wertschätzung gegenüber seinen Kunden präsentiert das Unternehmen den „Wheeler, Rawson & Co.“-Club, eine selbständige und kostenlose Möglichkeit, Belohnungen durch das Sammeln von XP (inkl. Rollen-XP) in Red Dead Online zu verdienen.

Indem ihr einfach nur spielt, erhaltet ihr neue Kleidung und Accessoires, einen besonderen Waffenschutz, einen Geldbonus, kostenlose Tonika und mehr. Als Kunde von Wheeler, Rawson & Co. werdet ihr automatisch im Club angemeldet. Alle Artikel, die ihr während der Dauer eurer Club-Mitgliedschaft – vom 10. September bis zum 18. November – freischaltet, könnt ihr auch drüber hinaus behalten.

Red Dead Online – Der Outlaw-Pass

Zeitgleich mit dem „Wheeler, Rawson & Co.“-Club startet am 10. September auch der Outlaw-Pass, ein Upgrade, das noch mehr Gegenstände und Vorteile verspricht.

Für 35 Goldbarren erhalten Mitglieder, die sich für den Outlaw-Pass entscheiden, eine Unmenge an Passbelohnungen wie exklusive Kleidungsstücke, auffällige Stile für ihre Waffen, Verschönerungen für ihre Lagerplätze, Geldboni, besondere Gutscheine und vieles mehr. Steigt bis Rang 70 auf, um alle Vorteile zu nutzen, darunter auch Goldbarrengeschenke im Gesamtwert von 35 Goldbarren.

Alle Outlaw-Passbelohnungen eures aktuellen „Wheeler, Rawson & Co.“-Clubmitgliedschaftsrangs werden beim Erwerb des Outlaw-Passes sofort freigeschaltet. Alles, was ihr zwischen dem 10. September und dem 18. November freischaltet, wird nach Informationen von Rockstar Games dem Ende der Mitgliedschaft weiter verfügbar bleiben.