Red Dead Online – Herausforderung Wildtierjagd jetzt verfügbar

Die Herausforderung: Wildtierjagd ist jetzt in Red Dead Online verfügbar. Hier werden Spieler für die Größe des gejagten Tieres, sowie mit Extrapunkten für besonders wertvolle oder gefährliche Raubtiere belohnt. Direkte Angriffe auf andere Spieler sind während der Herausforderung deaktiviert. Der Fokus dieses Free-Roam-Events liegt somit einzig und allein auf der Jagd. Ebenfalls neu in dieser Woche ist Head for the Hills, der neueste Showdown-Modus, in dem Spieler sich bei dem Versuch abwechseln, an einen sicheren Ort zu gelangen, während die anderen Spieler versuchen, sie auf dem Weg dahin auszuschalten. Außerdem können neue Spieler von Ein Land der Möglichkeiten einen Bonus von 50 RDO$ verdienen, wenn sie die erste Mission „Ehre unter Pferdedieben“ abschließen. Alle Spieler verdienen einen Bonus von 75 RDO$ für den Abschluss von „Töte sie, einen nach dem anderen“ und 10 Goldbarren für den Abschluss von „Von Trauer zerstört“.

Stellt euren Status als Großwildjäger in der neuen Herausforderung: Wildtierjagd unter Beweis. Nehmt eine Einladung zu diesem neuen Free Roam Event an und messt euch mit anderen Jägern. Waffen und Angriffe auf andere Spieler sind deaktiviert – der volle Fokus in diesem Free Roam Event liegt also auf der Jagd.

Punkte werden anhand der Größe des erlegten Tieres vergeben: Kleintiere sind einen Punkt wert, mittelgroße zwei und große Tiere drei. Im Verlauf der Herausforderung tauchen wertvolle und besonders gefährliche Raubtiere wie Wölfe, Pumas und Bären auf. Erledigt sie und sichert euch Bonuspunkte.

Ebenfalls ab heute ist Head for the Hills verfügbar, ein neuer Showdown-Modus, in dem Spieler abwechselnd einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen, ein Stück Niemandsland zu durchqueren und ihren sicheren Unterschlupf zu erreichen. Ihre Gegner haben dabei nur ein Ziel: sie zur Strecke zu bringen. Beobachtet sie von höher gelegenem Terrain, versteckt euch im Schatten oder verfolgt eure Feinde ganz offen, aber lasst sie auf gar keinen Fall in Sicherheit gelangen. In den nächsten beiden Wochen will Rockstar Games zwei weitere Showdown-Modi hinzufügen. Informationen zu Public Enemy und Sport of Kings soll es in den nächsten Tagen auf dieser Seite geben.

BONI IN „EIN LAND DER MÖGLICHKEITEN“

Erlebt eure liebsten Missionen aus „Ein Land der Möglichkeiten“ erneut oder spielt sie alle zum ersten Mal. In dieser Woche erhaltet ihr einen Bonus von 50 RDO$ für den Abschluss von „Ehre unter Pferdedieben“, einen Bonus von 75 RDO$ für „Töte sie, einen nach dem anderen“ und einen Bonus von 10 Goldbarren für „Von Trauer zerstört“.

VERSORGUNGSPAKET

Außerdem gibt es in dieser Woche ein neues, vom Showdown-Modus inspiriertes Paket für alle. Schaut einfach in der Truhe in eurem Lager nach oder reitet zur Postmeisterei, um folgende Geschenke abzuholen: 5x starkes Wundertonikum,5x starkes Schlangenöl, 5x starke Arznei, 5x starker Magenbitter und 120x Revolvermunition – Express.

Red Dead Online – Neue Kleidung und Bonus angekündigt

Die neueste Kleidung von Wheeler, Rawson & Co. umfasst in dieser Woche die geblümte Korsett-Chemise und das Paddon-Hemd sowie eine begrenzte Stückzahl der Karomütze, der Waschbärmütze und der Shaffer-Beinschützer. Dank des neuen Emotes Wie kannst du es wagen? könnt ihr nun auch Entrüstung vortäuschen.

BONUS FÜR DIE ZWEISTUFIGE VERIFIZIERUNG

In dieser Woche schenkt Rockstar Games allen, die ihrem Social-Club-Konto die zweistufige Verifizierung hinzufügen, die oben abgebildete einzigartige und exklusive Waschbärmütze, inklusive denen, die das Feature in dieser Woche aktivieren (die dafür dann auch 10 Goldbarren für Red Dead Online und 500.000 GTA$ für GTA Online erhalten).

Die zweistufige Verifizierung für euer Social-Club-Konto könnt ihr unter https://de.socialclub.rockstargames.com/settings/mfa aktivieren.

Red Dead Online – Community-Livestream angekündigt

Rockstar Games hat zudem den ersten Community-Livestream zu Red Dead Online für Freitag, den 31. Mai um 23 Uhr auf den offiziellen Rockstar-Kanälen auf Facebook , Twitch und YouTube angekündigt. Auf Twitter möchte Rockstar Games in kürze ein Aufruf starten, um ein paar Community-Freunde für ihren Trupp anzuheuern. Gespielt werden sowohl auf PlayStation 4 als auch auf Xbox One. Rockstar Games kündigt jede Menge tolle Action an. Vor allen Dingen wollen sie aus dem aktuellen Update den neuen Showdown-Modus Head for the Hills, Free-Roam-Missionen sowie Trupp-Versus-Herausforderungen spielen. Natürlich dürfen ein paar Partien Poker im Saloon und mehr nicht fehlen. Ankündigungen von weiteren Red-Dead-Online- und GTA-Online-Livestreams sollen laut Rockstar Games in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Nachfolgend findet ihr die Social Media-Kanäle von Rockstar Games, damit ihr eine Benachrichtigung erhält, sobald sie mit ihrem Livestream online gehen.

twitch.tv/rockstargames

youtube.com/rockstargames