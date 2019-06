Red Dead Online – Kleidung, XP-Boni, Emotes und Verpflegungspakete

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ihr wollt noch Rang 10 bzw. 20 in Red Dead Online erreichen? Dafür habt ihr noch noch bis zum 24. Juni Zeit, um diese Herausforderung zu meistern. Damit könnt ihr euch ganz besondere und einmalige Versorgungspakete voller wertvoller Munition und Vorräte sichern. Spieler, die mindestens Rang 10 erreicht haben, erhalten hochwertige Jagdausrüstung wie Köder, um Wildtiere anzulocken, 20 Kleinwildpfeile, mit denen sich kleine Tiere sauber erlegen lassen, und Giftpfeile für große und gefährliche Wildtiere. Außerdem erhaltet ihr 20 Feuerpfeile für die nächsten Gefechte.

Red Dead Online – Kleidung, XP-Boni, Emotes und kostenlose Verpflegungspakete

Wenn ihr bis zum 24. Juni mindestens Rang 20 erreicht, erhaltet ihr nützliche Vorräte wie fünf Dosen Jolly Jack’s, um eure Dead-Eye-Anzeige mit einem goldenen Ring zu verstärken, und drei Stück Großwildfleisch mit Oregano, um eurer Ausdauer einen goldenen Kern zu verleihen.

Versorgungspaket ab Rang 10

20x Kleinwildpfeil, 20x Feuerpfeil, 20x Giftpfeil, 5x Raubtierköder und 5x Pflanzenfresserköder

Versorgungspaket ab Rang 20

3x Großwildfleisch mit Ackerminze, 3x Großwildfleisch mit Oregano, 3x Großwildfleisch mit Thymian,10x Bohnen, 10x Corned Beef, 10x Dosenlachs, 5x Jolly Jack's, 5x Kokain-Kaugummi, 5x Schwarzgebrannter, 5x Gin, 5x Guarma-Rum und 5x guter Brandy

Neuzugänge im Katalog von Wheeler, Rawson & Co.

Die neuesten Artikel im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. in Red Dead Online umfassen die Leichtfußhose, die durch eine neuartige Gestaltung mit Leistentaschen vorne und auffälligen Nähten um Hüfte, Knie und an den Seiten besticht. Ihr könnt außerdem mit den mit einem Adler verzierten Austin-Stiefeln die Freiheitsglocke läuten.

Zudem sind in in dieser Woche drei limitierte Produkte im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. erhältlich: die prächtige, vollständig gefütterte Charro-Jacke aus Hirschleder mit handgesticktem Brokat und schicken Messingknöpfen an Brust und Manschetten sowie die eindrucksvollen Vaquero-Barocksporen – handgefertigte, geprägte Ledersporen mit verzierten, achtzackigen Sternrädern – und der Clymene-Mantel, ein atemberaubender, zweifarbiger Mantel aus gefaltetem weichen Spaltleder mit schicken Messingknöpfen.

Und nichts kann die seelenzerschmetternde Last des Lebens erträglicher machen, als sich einem ausgiebigen Tobsuchtsanfall hinzugeben. Entfesselt eure gesamte Frustration mit dem Wutanfall-Emote.

Eliminiserungsserie

Keine zweiten Chancen, nur ein Leben, und alles hängt davon ab, was ihr in der neuen Eliminierungsserien-Spieleliste daraus macht. Die Eliminierungsserie ist direkt im Startbildschirm von Red Dead Online auswählbar. Messt euch in „Make It Count“ mit Pfeil und Bogen oder Wurfmessern an verschiedenen Schauplätzen mit anderen. Oder stürzt euch in die große Variante der Eliminierungsserie, um in einer größeren Gruppe „Gun Rush“ zu spielen.

Nehmt einfach an der Eliminierungsserien-Spieleliste teil und erhaltet einen XP- und RDO$-Bonus von 30 %. Wenn ihr eine Partie in der Eliminierungsserien-Spieleliste gewinnt, bekommt ihr 60x Hochgeschwindigkeitsmunition für jede Schusswaffenklasse (Pistolen, Revolver, Repetiergewehre, Gewehre).

Zusätzlich zu den Boni in der Eliminierungsserien-Spieleliste habt ihr in dieser Woche auch die große Chance, eure Vorräte an Arzneien, Magenbittern, Schlangenölen und Wundertonika aufzufüllen – Rockstar Games hat alle Tonika um 25 % reduziert.