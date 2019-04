0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Diese Woche gibt es in der Red Dead Online Beta einen weiteren neuen Showdown-Modus namens Up In Smoke. Außerdem kündigt Rockstar Games einen XP-Boost von 30 % an sowie neue verfügbare Artikel im Katalog von Wheeler, Rawson & Co.

Red Dead Online – Neuer Showdown-Modus Up in Smoke verfügbar

In Up In Smoke versuchen Spieler im Wettrennen, die gegnerische Basis dem Erdboden gleich zu machen, indem sie explosive Ladungen dorthin befördern. Jede erfolgreiche Lieferung wird einen Teil des gegnerischen Lagers in Flammen aufgehen lassen. Das Team, welches den meisten Schaden durch erfolgreich abgelegte Ladungen verursacht, gewinnt. Als kleine Hilfe hat Rockstar Games angekündigt, dass es beim Anpassen der Fähigkeiten 30 % zusätzliche Erfahrung für ausgerüstete Fähigkeitskarten gibt.

Red Dead Online – Details zu den Fähigkeitsarten und Kleidungsstücken

Nachfolgend findet ihr alle Details zu den Fähigkeitskarten, den neuen Kleidungsstücken und mehr.

Alle Spieler starten mit einer explosiven Ladung und jedes Mal, wenn sie diese erfolgreich beim gegnerischen Versteck ablegen, wird ein Stück des Lagers zerstört. Macht das gegnerische Versteck dem Erdboden gleich, indem ihr alle Ladungen ablegt, um den Sieg zu erringen.

Diese Woche gibt es einen XP-Bonus von 30 % auf alle ausgerüsteten Fähigkeitskarten. Fähigkeitskarten haben Dead-Eye- und passive Varianten – Dead-Eye-Fähigkeitskarten ermöglichen spezielle Vorteile, wenn Dead Eye aktiviert ist, während passive Fähigkeitskarten einzigartige Eigenschaften der Kategorien Kampf, Erholung und Verteidigung bieten, wobei jede Karte drei Stufen hat. Ihr könnt diese Woche zusätzliche EP verdienen, um die nächste Stufe schneller zu erreichen. Zudem könnt ihr eure Karten verbessern, um eine verbesserte Version der jeweiligen Fähigkeit freizuschalten. Fähigkeitskarten wie „Morgen ist auch noch ein Tag“, „Seltsame Arznei“ und „Aalglatter Bastard“ können sich in Up in Smoke als nützlich erweisen. Aktiviert sie, während ihr euch einen Weg durch die feindlichen Linien bahnt und die explosiven Ladungen ablegt. Schaut euch hier eine Einführung zu Fähigkeitskarten und ein paar allgemeine Tipps zu Kämpfen an.

Dieswöchige Neuzugänge im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. sind: