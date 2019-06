Red Dead Online – Uralter Tomahawk auf Xbox One verfügbar

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das dieswöchige Update für Red Dead Online beinhaltet eine Vielzahl neuer Inhalte und Boni für PlayStation 4 und Xbox One wie neue Kleidung, XP-Boosts für Fähigkeitskarten und mehr.

Red Dead Online – Jetzt verfügbar auf Xbox One

Der brutale uralte Tomahawk und die intensive Action des Showdown-Modus Make It Count: Uralter Tomahawk haben ihr Debüt auf Xbox One gefeirt. Beide waren bisher Early-Access-Inhalte für PlayStation 4. Nun findet ihr den uralten Tomahawk bei jedem beliebigen Hehler (in Saint Denis, Rhodes, Emerald Ranch, Van Horn oder Thieves Landing). Make It Count: Uralter Tomahawk könnt ihr als Teil der Eliminierungsserie spielen.

Weitere frühere Early-Access-Inhalte, die ab sofort auch für Xbox-One-Spieler verfügbar sind, beinhalten den Hellisabell-Andalusier, den Belanger-Sattel, die Finley-Jacke, die beschlagenen Stenger-Sporen und den Caldwell-Hut sowie zwei neue Emotes – Prahlen und He, du!. Zusätzlich findet das sich ständig zuspitzende Jeder-gegen-jeden-Gemetzel Last Stand seinen Weg auf Xbox One.

Red Dead Online – Neue Kleidung

Zwei neue Kleidungsstücke – die einfache Schiebermütze und das Horsfall-Überhemd sind jetzt bei allen Schneidern in den fünf Staaten vorrätig:

Einfache Schiebermütze – Diese unauffällige, aber schicke Schiebermütze ist eine bescheidene Ergänzung für jeden Kleiderschrank.

– Diese unauffällige, aber schicke Schiebermütze ist eine bescheidene Ergänzung für jeden Kleiderschrank. Horsfall-Überhemd – Mit Zierknöpfen und Manschetten in Kontrastfarbe ist dieses Überhemd eine dezente Ergänzung für den Kleiderschrank eines jeden Mannes. Langanhaltende Qualität garantiert.

Der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. beinhaltet außerdem nur für kurze Zeit eine überarbeitete Auswahl an Kleidungsstücken und Accessoires für alle Outlaws und Revolverhelden, unter anderem auch die neuen Griffith-Beinschützer:

Griffith-Beinschützer – Warmes Bisonfell gepaart mit robustem Leder und verziert mit breiter Naht und Knopftaschen. Praktisch und aufsehenerregend.

– Warmes Bisonfell gepaart mit robustem Leder und verziert mit breiter Naht und Knopftaschen. Praktisch und aufsehenerregend. Charro-Jacke – Diese hervorragende, vollständig gefütterte Charro-Jacke aus Hirschleder verfügt über handgestickten Brokat und schicke Messingknöpfe an Brust und Manschetten.

– Diese hervorragende, vollständig gefütterte Charro-Jacke aus Hirschleder verfügt über handgestickten Brokat und schicke Messingknöpfe an Brust und Manschetten. Clymene-Mantel – Dieser atemberaubende, zweifarbige Mantel verfügt über gefaltetes, weiches Spaltleder und schicke Messingknöpfe.

– Dieser atemberaubende, zweifarbige Mantel verfügt über gefaltetes, weiches Spaltleder und schicke Messingknöpfe. Vaquero-Barocksporen – Handgefertigte, geprägte Ledersporen mit verzierten, achtzackigen Sternrädern. Ein bestechendes Modell von Vaquero.

XP-BONI & MEHR

Alle ausgerüsteten Fähigkeitskarten – sowohl Dead-Eye- als auch passive Karten – häufen die ganze Woche über 20 % schneller XP an, unabhängig davon, wo sie benutzt werden – von Eliminierungsserien bis hin zum Free Roam. Für Spieler mit hohen Rangstufen bieten die Ställe in dieser Woche Spezial-Sättel, die Vorteile wie langsame Kernleerungs- und Regenerationsraten gewähren, mit 25 % Rabatt an und Pferde, die ab Rang 41 freigeschaltet werden, sind nun ab Rang 40 verfügbar. Darüber hinaus sind alle Hüte, für die normalerweise mindestens Rang 30 benötigt wird, bereits ab Rang 10 erhältlich.

FEEDBACK & AUSBLICK

Rockstar Games hat sich in einer Pressemittelung bei allen loyalen Spielern bedankt, die fortwährend Feedback über die offizielle Feedback-Seite zu Red Dead Online veröffentlichen. Zudem hat Rockstar Games versprochen einen Versuch zu wagen, einige der am häufigsten gewünschten Features in das nächste große Red-Dead-Online-Update einzubauen – unter anderem das Zurücksetzen des Aussehens eures Charakters, ohne dabei den Spielfortschritt zu verändern, das automatische Beibehalten von Spielstil-Präferenzen (defensiv/offensiv) beim Wechseln in und aus dem Free Roam und vieles, vieles mehr.