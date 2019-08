Red Dead Online – Verdient doppeltes Gold und doppelte XP

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Abenteuerlustige können in dieser Woche doppeltes Gold & doppelte XP verdienen, indem sie tägliche Herausforderungen in Angriff nehmen. Der erfolgreiche Abschluss aller sieben Herausforderungen beschert euch bis zum 2. September vier Goldbarren pro Tag. Zusätzlich erhalten alle, die im Lauf der nächsten sieben Tage zehn tägliche Herausforderungen absolvieren, 30x Explosiv-Repetiergewehrmunition und zehn vergiftete Wurfmesser, die sie ganz nach Belieben während ihrer Abenteuer in den fünf Staaten nutzen können.

XP-BOOST für Showdown-Modi

Falls das unzivilisierte Wesen harter, konkurrenzbetonter und blutiger Auseinandersetzungen eher euren Vorlieben entspricht: Alle Showdown-Modi bescheren den Teilnehmern einen zusätzlichen Schub in Form von 40 % mehr XP.

Neue Kleidung bei Wheeler, Rawson & Co.

Der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. hält in dieser Woche einige sehr beliebte, zeitlich begrenzte Angebote bereit wie etwa den robusten Alligatorhut und die Woodland-Handschuhe aus Schlangenhaut – beide eignen sich perfekt für die Jagd im Bayou. Die Ortega-Weste und die Schnürhose sind ebenfalls wieder in den Läden erhältlich. Die Calhoun-Stiefel und die Vaquero-Barocksporen komplettieren das Ensemble.

Rabatte

Die Schneider von Saint Denis bis Valentine kleiden euch liebend gerne von Kopf bis Fuß ein. Die Rangbeschränkungen für alle Outfits werden in dieser Woche auf Rang 10 gesenkt und außerdem sind sie noch um 25 % reduziert.

Bevor ihr euch auf euer Pferd schwingt und davonreitet, solltet ihr sicherstellen, dass eure Tasche gut gefüllt ist. Schlagt den Katalog auf und nutzt Rabatte von 35 % auf alle Tonika und Vorräte. Action- bzw. Gruß-Emotes sind ebenfalls 30 % günstiger. Verbesserungen für Fähigkeitskarten sind noch bis zum 2. September mit einem Rabatt von 25 % erhältlich.

Zeitlich begrenzte Twitch-Prime-Vorteile

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Konto mit ihrem Profil im Rockstar Games Social Club verknüpft haben können sich die Outfits Tasmane (nur für Männer) und Donau (nur für Frauen) sowie das übermütige Emote „Wie kannst du es wagen?“ und das durschlagskräftige Carcano-Gewehr abholen – kostenlos und ohne Rangbeschränkungen. Twitch-Prime-Mitglieder, die die sich bis zum 15. August anmelden, erhalten in dieser Woche zusätzlich 10 % Rabatt auf alle oben genannten Rabatte.