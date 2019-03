1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Rockstar Games hat neue Inhalte für die Red Dead Online Beta veröffentlicht. Die dieswöchige Neuerung heißt Zielrennen: eine brisante Mischung aus Zielsicherheit, Strategie und Reitfähigkeiten.



Red Dead Online – Zielrennen jetzt verfügbar

In Zielrennen treten Spieler in einem Kontrollpunkt-basierten Rennen mit einer Schar von Zielen und Waffen gegeneinander an. PS4-Spieler erhalten außerdem Early Access zu offenen Zielrennen. Dabei handelt es sich um eine freiläufigere Variante der Zielrennen, die sich direkt durch die Spezialserien-Markierung starten lässt. Nachfolgend erfahrt ihr, was ihr durch die neuen Inhalte erwarten könnt.

Alle Spieler starten mit Pfeil und Bogen. Während dem Rennen regeneriert sich die Ausdauer eurer Pferde mit jedem getroffenen Ziel. Ihr könnt auch strategische Pick-ups auf der Strecke einsammeln. Reitet durch Ausdauer-Pick-ups, um die Sprintzeit eures Pferdes zu erhöhen, oder den geleerten Ausdauerkern eures Pferdes wieder aufzufrischen. Waffen-Pick-ups geben euch Schusswaffen mit begrenzter Munition – nutzt eine Schrotflintensalve, um ein Kontrollpunkt-Ziel schnell und einfach auszuschalten, oder setzt die Waffe gegen eure Konkurrenz ein.

Während Spieler mit Zielhilfe auf Kontrollpunkte zielen können, müssen sie beim Schießen auf andere Spieler frei zielen. Seid ihr in der Verfolgerrolle, könnt ihr im Windschatten eures Kontrahenten reiten, um Ausdauer zu regenerieren und einen kleinen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Wenn ihr eure Führung verteidigen müsst, könnt ihr nach euren Gegnern treten, um die Ausdauer ihrer Pferde zu reduzieren und um eine kleine Chance zu haben, sie vom Pferd zu schmeißen. Startet Zielrennen vom Hauptmenü aus, nutzt die Schnellbeitritt-Option oder reitet zu einer Spezialserien-Markierung.

Red Dead Online – Early Access für PS4-Spieler

PlayStation 4-Spieler erhalten Early Access zu offenen Zielrennen, in denen ihr in einem offenen Bereich gegen eure Gegner antretet, um alle Ziele auszuschalten. Ihr könnt die Ziele in beliebiger Reihenfolge ausschalten, habt nur ein Auge darauf, wie schnell eure Konkurrenz ist und nutzt die Minikarte, um euer nächstes Ziel zu bestimmen. Playstation 4-Spieler werden auf der Karte die Spezialserien-Markierung sehen; eine Spezialserien-Markierung erscheint, wann immer es einen Early-Access-Modus für Playstation 4 gibt und bringt Spieler direkt in die Serie.

Ob ihr euch gerade durch ein Zielrennen schießt, Bedürftigen in einer Free-Roam-Mission helft, Bandenverstecke aushebt, Wildtiere jagt, Vorräte herstellt, oder den ehrenhaften (beziehungsweise unehrenhaften) Weg in „Ein Land der Möglichkeiten“ einschlagt, die Red Dead Online Beta serviert euch 20 % Bonus-XP in allen Aktivitäten. Außerdem kündigt Rockstar Games an, dass ihr 25 % sparen könnt und das bei allen Käufen aus der Pferdepflege-Sektion im Stall und im „Wheeler, Rawson & Co“-Katalog, inklusive Medizin, Erweckern, Stimulanzen und dem trauten Striegel. Hochrangige Spieler können sich einen neuen Sattel besorgen, mit 25 % Rabatt auf verbesserte Sättel. Außerdem könnt ihr Ausschau nach der neusten Lieferung mit fürs Grenzland geeigneter Kleidung halten: