Remnant: From the Ashes – Neuer Abenteuer-Modus und neues Gewölbe

Perfect World Publishing B.V. und Gunfire Games haben einen neuen Spielmodus für Remnant: From the Ashes veröffentlicht. Es handelt sich um den Abenteuer-Modus, ebenso können sich Spieler auf ein ein neues Gewölbe namens Letos Labor freuen.

Am 12. September erscheint der Abenteuer-Modus und bietet neue Erkundungsmöglichkeiten. Spieler können dann die folgenden Biome zurücksetzen: die Erde, Rhom und Yaesha. Spieler und ihre Teammitglieder können den Modus am Weltenstein in Station 13 aktivieren. Dort können sie auch eines dieser dynamisch erzeugten Biome zurücksetzen. Dadurch können sie neue Gewölbe und Gegner entdecken oder einen anderen Weltboss besiegen.

Am 19. September erscheint zudem Letos Labor, das Spieler auf eine Reise durch die Forschungsstation Alpha führt. Hier gilt es Rätsel zu lösen und einen neuen Boss zu besiegen. Dieses einzigartige Gewölbe wird dynamisch auf der Erde erzeugt und mehr über die Hintergrundgeschichte des Spiels und die roten Kristalle verraten.

Remnant: From the Ashes – Letos Labor

Letos Labor führt die Spieler auf eine Reise durch die Forschungsstation Alpha. Das Labor wurde errichtet, um die geheimnisvollen roten Kristalle zu erforschen, um sie als unerschöpfliche Energiequelle zu verwenden. Der führende Forscher Leto Apostolakis hat die Theorie aufgestellt, dass sie für etwas Anderes eingesetzt werden könnten – als Brücke für sofortige Raum-Zeit-Reisen. Er war es, der den Weltenstein in Station 16 aktiviert hat, mit dem die Menschheit den ersten Schritt in andere Welten setzte. Letos Experimente wichen schon bald von ihren ursprünglichen Zielen ab und er nutzte die Weltensteine für eine Reihe fragwürdiger Experimente. Das Labor wurde noch monatelang nach der Invasion der Saat weiterverwendet. Es musste jedoch evakuiert werden, als eines von Letos Experimenten fehlschlug.

Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von grässlichen Kreaturen heimgesucht wird. Als einer der Letzten der Menschheit werden die Spieler alleine oder in einem Team mit bis zu zwei anderen Spielern tödliche Feinde und epische Bosse konfrontieren, um Fuß zu fassen, sich dem Wiederaufbau zu widmen und Verlorenes zurückzuerlangen.