0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Perfect World Publishing B.V. und Gunfire Games haben bekannt gegeben, dass Remnant: From the Ashes jetzt auf PC (Steam und Arc), Xbox One und PlayStation 4 verfügbar ist. Das Team hinter der Darksiders-Trilogie und Chronos, liefert mit Remnant: From the Ashes einen neuen Koop-, Survival-Action-Shooter in Third-Person-Perspektive. Die Handlung ereignet sich in einer postapokalyptischen Zukunft.



Remnant: From the Ashes – Survival-Action-Shooter ab sofort erhältlich

Ende der 60er Jahre hat eine bösartige Macht, bekannt als die Saat, die Erde befallen und die Bevölkerung nahezu ausgerottet. 80 Jahre nach der Invasion beginnt die Reise an den Ufern einer zerstörten Stadt im Schatten eines mysteriösen Turms. Auf den Spuren des vermissten, ehemaligen Anführers von Station 13, einer Ausgangsbasis, begegnen Spieler der bösartigen Saat, den wilden Kriegerstämmen in Rhoms Ödland, dem Gedankenkollektiv des Iskal in Corsus und den agilen, aber tödlichen Pan in Yaesha.

Spielerinnen und Spieler begeben sich alleine oder zusammen mit bis zu zwei anderen Überlebenden über Checkpoints. Diese sind bekannt als Weltensteine, in unberechenbare, sich ständig verändernde Welten. Überlebende, die mutig genug sind, erwartet eine große Waffenkammer. Damit können sie es mit Horden an tödlichen Gegnern und über 20 Bossen aufnehmen.

„Wir wollten unseren charakteristischen Stil des ‚Science-Fiction trifft auf Postapokalypse‘ erweitern und ein Spiel auf Abenteuer, Erkundung und Koop aufbauen“, sagte David Adams, Mitbegründer und Präsident von Gunfire Games. „Remnant: From the Ashes ist unser Leidenschaftsprojekt. Durch unsere innovative Technologie der dynamischen Levelgeneration bietet das Spiel zu Beginn jeder Spielsession ein neues Abenteuer. Wir hoffen, dass Spielern unsere ‚endlosen Abenteuer‘ so gut wie uns gefallen werden.“

„Gunfire Games hat ein einzigartiges Spielerlebnis geschaffen, das die Kreativität, den Ehrgeiz und die Expertise des Studios zeigt“, so Yoon Im, der leitende Geschäftsführer von Perfect World Entertainment. „Wir haben die Gelegenheit genutzt, um ihre Vision zum Leben zu erwecken und sind stolz auf das, was das Studio geleistet hat. Wir sind uns sicher, dass Remnant: From the Ashes Abenteuerlustige begeistern und Spieler, die nach ihrem nächsten Koop-Abenteuer mit Freunden suchen, begeistern wird. Die Zeit ist gekommen, um die Saat des Bösen zu bekämpfen!“

Remnant: From the Ashes – Features