Perfect World B.V. hat Remnant: From the Ashes angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Survival-Action-Shooter, der in einer dynamischen Umgebung spielt und sich durch intensive Gefechte in strategischem Koop-Modus auszeichnet. Das Spiel transportiert Spieler in eine finstere Zukunft, in der die Erde von extradimensionalen Wesen heimgesucht wird. Die letzte Hoffnung der Menschheit besteht darin, dass sie zur Sicherheit in alternative Dimensionen flüchten, um herauszufinden, was die mysteriösen Wesen antreibt. Remnant: From the Ashes wird 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Remnant: From the Ashes – Survival-Action-Shooter angekündigt

„Perfect World hat die Chance wahrgenommen, mit Gunfire Games zusammenzuarbeiten“, sagte Yoon Im, Senior Vice President bei Perfect World Entertainment. „Ihre Expertise in der Kreation von phantastischen Welten mit reichhaltigen Sci-Fi-Themen, macht sie zu einem perfekten Partner für die Erweiterung unseres Firmenportfolios. Remnant: From the Ashes zeigt eine einzigartige, dynamische Welt und bietet unzählige Möglichkeiten, Umgebungen zu erkunden und Gegner zu bekämpfen. Wir sind uns sicher, dass Spieler an unserer Version des Survival-Action-Genres Gefallen finden werden.“

„In Remnant: From the Ashes geht es darum, mit anderen zusammenzuarbeiten, um etwas aufzubauen, das größer als man selbst ist. Dieses Konzept steht bei der Entwicklung des Spiels an erster Stelle“, sagte David Adams, Mitbegründer von Gunfire Games. „Perfect World unterstützt unser Ziel, ein Spiel mit einem starken Koop-Modus zu entwickeln. Die Erfahrung der Firma mit Online-Spielen, zusammen mit unserem charakteristischen Gameplay und unserer Umgebungsgestaltung, machen es möglich, eine umfassende Welt zu schaffen und wir hoffen, dass Spieler alleine oder zusammen in den kommenden Jahren Freude daran haben werden.“

Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von mythischen Kreaturen heimgesucht wird. Das Spiel bietet dem Spieler und bis zu jeweils drei Freunden eine einzigartige, benutzerdefinierbare Spielerfahrung, die sich durch intensive Schusswechsel und Nahkämpfe, Ausrüstung- und Waffenaufwertung, Charakterfortschritt und dynamisch generierte Levels auszeichnet. In diesen werden unzählige Entdeckungsmöglichkeiten und Herangehensweisen für den Kampf gegen gefährliche Monster und epische Bosse geboten.

Remnant: From the Ashes – Features