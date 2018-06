Das Survival-Horror-Meisterwerk Resident Evil 2 zurück und erscheint am 25. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PCs.



Resident Evil 2 – Gameplay-Video

Capcom hat ein Gameplay-Video veröffentlicht, das den Grusel im Spiel beeindruckend in Szene setzt. Diesen werden die Spieler während der Erkundung ihrer mit Zombie-Horden verseuchten Umgebung erleben. Spieler schlüpfen in die Rolle des jungen Polizisten Leon Kennedy. Dabei erleben sie mit ihm zusammen seinen ersten Tag im Raccoon City Police Department.

Im Video zu sehen ist ein Sneak Preview auf das Horrorgeschehen in Resident Evil 2. Die Zombiehorden werden mit einem beängstigend realistischen Wet-Gore-Effekt zum untoten Dasein erweckt. Zombies agieren nun in Echtzeit und nehmen sichtbaren Schaden. Jede Patrone des Spielers zählt. In Verbindung mit der Over-the-Shoulder-Kameraperspektive sind Spieler nun noch näher am Geschehen; die klassische Resident Evil-Gameplayerfahrung wirkt so noch intensiver als zuvor.