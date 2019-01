0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Aerosoft hat heute zusammen mit dem Entwickler stillalive studios ein Teaser-Video zu ihrem neuen Tycoon-Game Rescue HQ veröffentlicht. In dem Titel tritt der Spieler für die Sicherheit und Gesundheit der Bürger seiner Stadt ein. Hierfür muss er seine Einsatzleitzentrale mit den Bereichen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufbauen, leiten und vergrößern.

Resque HQ – Teaser-Video präsentiert neuen Blaulicht-Tycoon

Als Chef des Headquarters der verschiedenen Rettungskräfte muss der Spieler nicht nur sicherstellen, dass ausreichend Personal und Ressourcen zur Verfügung stehen, sondern auch stets auf unvorhergesehene Notfälle und Sondereinsätze vorbereitet sein. Begrenzte finanzielle Mittel stellen eine der vielen Herausforderungen dar. Verschiedene Szenarien in realen Städten und unterschiedlicher Schwierigkeit stehen dafür zur Verfügung.

Rescue HQ bietet dank der unterschiedlichen Abteilungen abwechslungsreiches Gameplay. Als Kommandant der Feuerwehr müssen Spieler jederzeit auf Brände und andere Einsätze gefasst sein und für entsprechende Ausrüstung sorgen. In der Rolle des Polizeichefs werden vor allem Einsätze koordiniert und die U-Haft organisiert. Als Leiter des Rettungsdiensts kümmert sich der Spieler um die optimale Erste Hilfe und Patientenversorgung und baut nach und nach die Notfallambulanz aus.

Der vielfältige Tycoon vereint somit gleich drei beliebte Blaulicht-Szenarien in einem Spiel. Mit abwechslungsreichem Gameplay und umfangreichen Modding-Möglichkeiten für alle Assets, Skills, Logik und Missionen garantiert Rescue HQ – The Tycoon viele Stunden Spielspaß. Der Titel soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 in den Handel kommen.