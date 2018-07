Ein neues “Making of”-Video gibt einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen von Ride 3. Im Video handelt es sich um einer der ikonischsten Motorrad-Strecken der Welt. RIDE 3 erscheint am 8. November für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC via Steam.

RIDE 3 – Exklusiven Einblick hinter die Kulissen

Winston Churchill nannte sie das achte Weltwunder. Weltberühmt ist sie spätestens durch die Verfolgungsjagd in James Bond 007: Ein Quantum Trost – die Strada della Forra. Nahe dem Gardasee in Italien gelegen, zählt sie zu den von Motorradfahrern meistgeliebten Strecken. Jetzt ist sie auch für Spieler verfügbar: Milestone hat die besten Teile der Strecke nachgebaut und gibt den Fans so die Chance, eine der landschaftlich beeindruckendsten Strecken der Welt zu erkunden.

Mit Hilfe von aerial photogrammetry und drone-scanning konnte das Milestone-Team nicht nur die wesentlichen Elemente der Strecke detailgetreu nachbauen, sondern auch das einzigartige Gefühl, wiedergeben, das Motorradfahrer in den Kurven dieser Strecke erleben können.