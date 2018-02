Vor der Veröffentlichung der Vollversion von RiftStar Raiders steht euch ab sofort die Demoversion für die Playstation 4 zum Download bereit. PC- und Xbox One Besitzer müssen sich noch bis zum 7. Februar gedulden.

RiftStar Raiders erscheint am 27. Februar für die Playstation 4 und auf Xbox One und den PC am 28. Februar.

RiftStar Raiders- Beeindruckende Koop-Missionen und tödliche Fraktionen

In Riftstar Raiders können Spieler alleine fliegen oder bis zu drei Teammitglieder rekrutieren, um sich in neun beeindruckende Koop-Missionen zu stürzen. Sie müssen sich gegen die vier tödlichsten Fraktionen der Galaxie stellen, von rivalisierenden Piratenbanden bis hin zum KI-Schwarm, der als WarSwarm bekannt ist. Piloten maximieren ihren Profit, indem sie Bargeld und Vergünstigungen von Gegnern plündern und damit ihre Schiffssysteme, Waffen, Schilde und Motoren verbessern. Sie können mit einer Vielzahl von möglichen Kombinationen experimentieren, um ihren Spielstil für jede Mission zu modifizieren und anzupassen.

Mit dem neuen Trailer könnt ihr euch bereits einen Einblick in das Spiel verschaffen.