Das Mobile-MMO Royal Blood ist jetzt weltweit im AppStore und Google Play Store verfügbar. Nach dem Release des Spiels in Südkorea Anfang des Jahres, wurde Royal Blood für den globalen Launch massiv überarbeitet. Ziel ist es, die nächste Generation von Mobile-Rollenspielen mit einer riesigen, Event-gesteuerten, offenen Welt und großen RvR-Kämpfen mit bis zu 70 Spielern pro Team zu etablieren. Das Spiel wurde von GAMEVIL entwickelt, einem der größten Publisher für Mobile Games mit Sitz in Seoul, Südkorea.

Royal Blood – Aufregende Team-Kämpfe

Royal Blood wird euch nicht nur massive Realm-gegen-Realm-Kämpfe bieten. Es bietet euch auch die Möglichkeit eine kleine Drei-gegen-Drei-Arena für aufregende Team-Kämpfe zu verwenden. Hierdurch sollen Koop-Raids Gilden und Freunde zusammenfinden, um epische Beute zu sammeln. Der offene Abenteuer-Modus und die Solo-Dungeons, werden den Spielern helfen das Universum von Royal Blood zu erkunden.

Außerdem wird es viele klassische MMORPG-Aktivitäten geben, wie das Handwerken, den Bergbau und das Fischen. Hierdurch werden euch Materialien und brauchbare Gegenstände geliefert. Zudem ist Royal Blood das erste, von einem südkoreanischen Unternehmen entwickelte MMORPG, welches in einer offenen und ereignisgesteuerten Welt mit täglich wechselnden Herausforderungen spielt.

Royal Blood – Key-Features

Zwei nacheinander folgende Auszeichnungen für die beste Grafik bei der Unite Conference (Unite Seoul 2017, Unite LA 2016)

Offene und ereignisgesteuerte Welt für ein echtes MMO-Erlebnis mit anderen Spielern

Massive Realm-gegen-Realm-Kämpfe in Echtzeit mit bis zu 70 vs. 70 Spielern, Belagerungskämpfen, epischen Monsterkämpfen und Herausforderungen in der RvR-Arena.

Spieler können alle zwei Wochen den „Lord“-Rang erreichen, indem sie an RvR-Kämpfen teilnehmen

Umfangreiches Handwerkssystem und verschiedene Lifestyle-Inhalte (non-battle)

3 vs. 3 PvP-Arena, Koop-Raids und eine große Welt zum Erkunden