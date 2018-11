0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat Zusammenarbeit mit der Kadokawa Corporation und das Veröffentlichungsdatum des RPG Maker MV in Europa bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 01. März 2019 für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One. Die RPG Maker MV-Player-App ist mit dem Release ebenfalls kostenfrei für alle Spieler verfügbar.

RPG Maker MV – Der Beginn einer epischen Reise

Wie die erfolgreichen Vorgänger ebenfalls, ermöglicht der RPG Maker MV den Spielern zu Spielentwicklern und Geschichtenerzählern zu werden und ihr eigenes Videospiel zu erschaffen. Mit einer großen Palette an Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten, wird der RPG Maker MV zu einem mächtigen Entwickler-Werkzeug für alle kreativen Köpfe.

Eine epische Reise beginnt. Der Spieler wird mit dem RPG Maker MV zum meisterhaften Spielentwickler. Mit einer umfangreichen Auswahl an Werkzeugen kann der Spieler spannende, einzigartige Abenteuer für die Konsole entwickeln und diese dann online mit Freunden rund um den Globus teilen! Die Möglichkeiten sind unendlich!

Features