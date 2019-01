0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat die Veröffentlichung von RPG Maker MV in Europa auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2019 verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel bereits am 1. März 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erscheinen.

RPG Maker MV – Veröffentlichungstermin verschoben

Wie die erfolgreichen Vorgänger ebenfalls, ermöglicht es der RPG Maker MV den Spielern, eigene Spiele zu entwickeln und damit abenteuerliche Geschichten zu erzählen. Mit einer großen Palette an Bausteinen und Gestaltungsmöglichkeiten wird der RPG Maker MV zu einem mächtigen Entwickler-Werkzeug für kreativen Köpfe.

Eine epische Reise beginnt: der Spieler wird mit dem RPG Maker MV zum meisterhaften Spielentwickler. Mit einer umfangreichen Auswahl an Werkzeugen kann der Spieler spannende, einzigartige Abenteuer für die Konsole entwickeln und diese dann online mit Freunden rund um den Globus teilen!

Features: