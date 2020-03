0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver hat heute Saints Row IV Re-Elected für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel für die Nintendo Switch ist ausgerüstet mit 25 Erweiterungen und bietet zahlreiche Stunden actiongeladenes Gameplay.

Saints Row IV Re-Elected – Nintendo Switch-Version mit 25 Erweiterungen

Die Geschichte der Third Street Saints hebt sich auf auf ein neues Level. Der Boss der Saints ist zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt hat die Aufgabe, die Welt vor einer Alien-Invasion zu retten.

Das Entwicklerteam von Deep Silver Fishlabs hat nun die Portierung dieses Klassikers für Nintendo Switch realisiert. Nintendo Switch-Besitzer können sich auf eine native 720p Auflösung im Handheld-Modus und 1080p in der Station freuen. Darüber können die Spieler eine dynamische Auflösung wählen, um stabile 30fps zu erhalten. Dadurch verändert sich die Auflösung automatisch, um gameplay-intensive Situationen bei stabilen 30fps optimal darzustellen. Außerdem ist das beliebte Gyro Aiming-Feature für Switch in der digitalen Version zum Start enthalten. Besitzer der Box-Version erhalten diese Funktion mit dem Day1-Update. Diese Funktion lässt sich gemäß der Vorlieben des Spielers jederzeit aktivieren und abstellen.

Features: