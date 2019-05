Saints Row: The Third – Ab sofort für Nintendo Switch im Handel

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver ist vollkommen aus dem Häuschen! Die Saints sind zurück und geben dem Syndicate nun auch mobil auf die Glocke. Saints Row: The Third: The Full Package ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich.

Saints Row: The Third: The Full Package – Ab sofort im Handel

Anlässlich der Neu-Veröffentlichung des populären Open-World-Action-Games für die mobile Nintendo-Konsole, veröffentlicht Deep Silver zudem die vierte und letzte Episode der Gameplay-Trailer-Serie „Memorable Moments“. Und dieses Mal nutzen die Saints feinstes High Tech, um sich dem BOSS auf seiner Cyber-Reise anzuschließen, die tiefer und tiefer in das mega-superduper Online-Netzwerk „Deckers Use-Net“ führt, um Deckers Union mit dem Syndicate ein Ende zu bereiten. Und diesmal sind die Saints übermächtig! Matt Miller und Deckers virtuelle Schergen haben keine Chance gegen den BOSS – nicht mal mit einem Klo für einen Avatar!

Jahre nachdem die Saints Stilwater übernommen haben, sind sie von einer Gang zu einer Marke mit Saints-Sneaker, Saints-Energy-Drinks und Johnny-Gat-Wackelköpfen geworden. Ihr Aufstieg blieb jedoch nicht unbemerkt. Das Syndicate, eine legendäre Verbrecher-Organisation mit globalen Kontakten in den Untergrund hat ein Auge auf die Saints geworfen. Der Kampf um Stilwater beginnt…Saints Row: The Third: The Full Package ist die langersehnte Veröffentlichung des gefeierten Fanlieblings – erstmals auf einem Nintendo-System inklusiver neuer Features für die Switch!

Saints Row: The Third: Features