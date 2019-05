0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Da der Release von Samurai Showdown auf PlayStation 4 und Xbox One am 25. Juni kurz bevorsteht, gibt es zur Einstimmung einen neuen Trailer. In „Samurai Shodown 101“ wird der neuste Titel der legendären Beat ’em Up-Reihe genauer beleuchtet. Der Trailer ermöglicht den bestmöglichen Einstieg in das Spiel. Darin findet ihr exklusive Infos und der Vorstellung des komplett neuen Konzepts des „Dojo Mode“.

Samurai Showdown – Vorbestellung ab sofort möglich

Spieler, die den Titel vorbestellen oder über PSN, Xbox Live beziehungsweise im Einzelhandel kaufen, erhalten den Season Pass kostenfrei. Sie können diesen über den PlayStation Store oder Xbox Live bis zum 30. Juni herunterladen. Regionale Bedingungen gelten.

“Wir können endlich den 25. Juni als Termin der langerwarteten Rückkehr von Samurai Shodown, einem der Grundpfeiler des Kampf-Genres, bestätigen“, äußert sich Koichi Toyama, SNK Präsident und CEO. „Als Dankeschön an alle Fans, die uns geduldig während der langen Wartezeit bis zu diesem neuen Teil der Serie unterstützt haben, schenken wir jedem, der das Spiel erwirbt und den Season Pass innerhalb der ersten Woche nach dem Release einlöst, kostenlos jeglichen DLC der ersten sechs Monate, inklusive vier neuer Kämpfer.“

Das Spiel ist offiziell der Vorgänger zu dem 1993 erschienenen Samurai Shodown. Es gibt dem Spieler im „Story Mode“ die Chance, den Werdegang jedes Charakters mitzuerleben. Von den Lieblingen Haohmaru und Charlotte bis hin zu den Newcomern Wu-Ruixiang und Darli Dagger. Es sind außerdem noch andere Modi verfügbar, wie der „Training Mode“, „Online Play“ und der komplett neue „Dojo Mode“.

Während die Spieler kämpfen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, sieht das Spiel zu, lernt, berechnet und überträgt den Kampfstil des Spielers aus den offline Kampfmodi auf einen Online-„Ghost“, der diesen Stil im „Dojo Mode“ repliziert. Spieler haben die Möglichkeit, zur besseren Analyse der eigenen Schwächen gegen ihr AI-Spiegelbild anzutreten, oder für eine neue Herausforderung den „Ghost“ eines Lieblingsspielers aus der Cloud herunterzuladen. Diese dazulernenden AI „Ghosts“ verheißen Veränderungen der Spielweise von Kampfspiel-Kennern, sowohl im Training, als auch gegen andere Spieler.

„Der ’Dojo Mode‘ war schon seit langem ein Ziel des Teams hinter der Serie und bedeutet eine Entwicklung in der Kampfspiel-Szene, auf die wir sehr stolz sind“, kommentiert SNK Lead Producer Yasuyuki Oda. „Den Spielern wird nicht nur die Möglichkeit geboten, sich mit ‚Ghosts‘ der besten Samurai Shodown-Spieler der Welt zu messen, es ist auch ein wertvolles Werkzeug, sich über seine eigene Spielweise bewusst zu werden.“